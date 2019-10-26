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    «Трактор» в Челябинске уступил «Амуру»

    Хоккей КХЛ Трактор Амур Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» потерпел поражение от «Амура» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Амура»
    Хоккеисты «Амура»

    Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

    Уже на 8-й минуте Вячеслав Ушенин вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались спустя полминуты усилиями Сергея Терещенко.

    Ключевым стал гол Кирилла Рассказова, заброшенный на 29-й минуте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Вяч. Ушенин — 3 (Вл. Ушенин), 7:44 — 0:1. Терещенко — 1 (Косов), 8:14 — 1:1. Рассказов — 1 (бол., Йордан, Т. Зогорна), 28:54 — 1:2Вратари: Федотов (59:39) — ЛангхамерШтраф: 37 — 15Броски: 28 (8+8+12) — 25 (7+7+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» опустился на 11-е место в Восточной конференции (20 очков). «Амур» идет десятым (22 очка). 0

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