«Северсталь» проиграла «Йокериту»

Финскийв овертайме обыграл череповецкую(2:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе финской команды заброшенными шайбами отметился Ессе Йоэнсуу (26-я минута). В овертайме победный бросок на счету Петера Регина (63).

За череповецкий клуб отличился Либор Шулак (57).

«Йокерит» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 19 очками расположилась на девятом месте.