«Северсталь» проиграла «Йокериту»

Фрагмент матча
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В основное время встречи в составе финской команды заброшенными шайбами отметился Ессе Йоэнсуу (26-я минута). В овертайме победный бросок на счету Петера Регина (63).
За череповецкий клуб отличился Либор Шулак (57).
«Йокерит» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 19 очками расположилась на девятом месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Йоэнсуу — 5 (бол., Хаапала, Лехтонен), 25:03 — 0:1. Шулак — 1 (Макеев, Бодров), 56:53 — 1:1. Регин — 6 (Хаапала), 62:13 — 1:2Вратари: Подъяпольский — КалниньшБроски: 35 (14+7+13+1) — 26 (6+11+8+1)Штраф: 8 — 8