Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпело поражение от— 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

«Зубры» вышли вперед на 6-й минуте, когда точный бросок нанес Евгений Ковыршин. Рижане отыгрались спустя девять минут усилиями Лауриса Дарзиньша.

В концовке второго периода Даниелс Берзиньш принес гостям минимальный перевес. Эта шайба и стала решающей.

Для минской команды это поражение стало уже седьмым подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Ковыршин — 2 (Степанов, Граньяни), 5:31 — 1:0. Дарзиньш — 6 (бол., Бартулис, Макмиллан), 14:22 — 1:1. Берзиньш — 3, 38:00 — 1:2Вратари: Энрот (57:39) — СалакШтраф: 8 — 10Броски: 37 (11+15+11) — 14 (2+8+4)

В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» занимает 12-е место (16 очков), а рижское — 11-е (16 очков). 0