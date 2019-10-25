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    Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпело поражение от рижского «Динамо» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

    Хоккеисты «Динамо» из Риги
    Хоккеисты «Динамо» из Риги

    «Зубры» вышли вперед на 6-й минуте, когда точный бросок нанес Евгений Ковыршин. Рижане отыгрались спустя девять минут усилиями Лауриса Дарзиньша.

    В концовке второго периода Даниелс Берзиньш принес гостям минимальный перевес. Эта шайба и стала решающей.

    Для минской команды это поражение стало уже седьмым подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Ковыршин — 2 (Степанов, Граньяни), 5:31 — 1:0. Дарзиньш — 6 (бол., Бартулис, Макмиллан), 14:22 — 1:1. Берзиньш — 3, 38:00 — 1:2Вратари: Энрот (57:39) — СалакШтраф: 8 — 10Броски: 37 (11+15+11) — 14 (2+8+4)

    В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» занимает 12-е место (16 очков), а рижское — 11-е (16 очков). 0

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