«Авангард» всухую проиграл «Куньлуню»

Фрагмент матча
КХЛ
Победу гостям принесли точные броски Джейсона Фрэма, оформившего дубль, и Тревора Мерфи.
Китайский клуб одержал вторую победу подряд, а омичи проиграли во второй раз за три матча.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Фрэм — 1 (Уэрек), 26:45 — 0:1. Мерфи — 4 (Бондра), 32:28 — 0:2. Фрэм — 2 (Бондра, Крэкнелл), 47:23 — 0:3Вратари: Бобков (58:49) — СмитШтраф: 4 — 10Броски: 34 (9+10+15) — 22 (6+12+4)
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (29 очков), а «Куньлунь» — 11-е (20 очков). 0