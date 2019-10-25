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    «Авангард» всухую проиграл «Куньлуню»

    Хоккей КХЛ Авангард Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе потерпел поражение от «Куньлуня» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Победу гостям принесли точные броски Джейсона Фрэма, оформившего дубль, и Тревора Мерфи.

    Китайский клуб одержал вторую победу подряд, а омичи проиграли во второй раз за три матча.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Фрэм — 1 (Уэрек), 26:45 — 0:1. Мерфи — 4 (Бондра), 32:28 — 0:2. Фрэм — 2 (Бондра, Крэкнелл), 47:23 — 0:3Вратари: Бобков (58:49) — СмитШтраф: 4 — 10Броски: 34 (9+10+15) — 22 (6+12+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (29 очков), а «Куньлунь» — 11-е (20 очков). 0

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