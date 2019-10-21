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    Никитин: Два периода ЦСКА хорошо играл, а в третьем понаделали глупостей

    Хоккей КХЛ ЦСКА Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после матча с «Торпедо» (5:2).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Два периода хорошо играли, а в третьем понаделали глупостей. Соперник сразу наказал нас за это. Потом уже ребята собрались и довели матч до победы.

    В принципе, готовились и знали, что соперник много подобных матчей вытащил. Были готовы к этому. Но два периода. Готовимся к следующей встрече.

    Не знаю, что случилось в третьем периоде. Все люди. Каждый думает, со мной-то такого не случится. На ошибках учатся не только дураки, но и умные.

    Киселевич не дурак. Сам прекрасно всё понимает. Богдан много хороших вещей делает, и отсюда можно вынести больше пользы, чем негатива. Мне не скучно работать в ЦСКА, у нас очень весёлый коллектив, скучать не приходится.

    Выпустить Нестерова на хет-трик? Во-первых, там проброс был, мы не могли меняться. Во-вторых, у нас нет охоты за личной статистикой. Есть командные принципы.

    У Капризова сегодня было медобследование, там ничего серьёзного нет. Завтра начнёт тренироваться», — передаёт «Чемпионат». 0

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