«Нефтехимик» победил «Динамо» в Риге

«Нефтехимик»
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В составе победителей отличились Ильдар Шиксатдаров (19:43) и Райан Мерфи (23:29).
За рижан голом отметился Микелис Редлихс (29:30).
Команда из Нижнекамска выиграла третий матч подряд и набрал 19 очков. На счету рижан осталось 12 баллов и команда продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Шиксатдаров — 3 (Куликов, Падакин), 19:44 — 0:1. Мерфи — 1 (Грошев, Фазлеев), 23:29 — 0:2. Редлихс — 2 (Дарзиньш, Макмиллан), 29:30 — 1:2Вратари: Макаров (58:27 — 59:34) — БарулинШтраф: 6 — 8Броски: 25 (9+4+12) — 37 (13+13+11)