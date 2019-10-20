ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан выбрал неудачный состав на матч с «Мальоркой»«Реал» потерял лидерство из-за ошибок Зидана
  • 20:33
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Ливерпулем»
  • 15:52
    • ЦСКА упустил победный счет в матче с «Уфой»
  • 20:59
    • «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
  • 19:23
    • СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка
  • 18:51
    • Рублев — победитель «Кубка Кремля»
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» победил «Динамо» в Риге

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»

    В составе победителей отличились Ильдар Шиксатдаров (19:43) и Райан Мерфи (23:29).

    За рижан голом отметился Микелис Редлихс (29:30).

    Команда из Нижнекамска выиграла третий матч подряд и набрал 19 очков. На счету рижан осталось 12 баллов и команда продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Шиксатдаров — 3 (Куликов, Падакин), 19:44 — 0:1. Мерфи — 1 (Грошев, Фазлеев), 23:29 — 0:2. Редлихс — 2 (Дарзиньш, Макмиллан), 29:30 — 1:2Вратари: Макаров (58:27 — 59:34) — БарулинШтраф: 6 — 8Броски: 25 (9+4+12) — 37 (13+13+11)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Автомобилист» — «Ак Барс»
  • 1.55
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как сыграет «Милан» в первом матче с новым тренером?
  • «Милан» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Севилья» не станет надрываться в игре с «Леванте»
  • «Севилья» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Вернутся ли победы к «Марселю»?
  • «Марсель» — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги 20:360
  • 17:21
    • «Металлург» всухую обыграл «Авангард»
  • 15:38
    • Куман может возглавить «Барселону» в 2020 году
  • 15:25
    • Дубли Мартинеса и Лукаку позволили «Интеру» обыграть «Сассуоло»
    Карим Бензема Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» проиграл «Мальорке»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 18:590
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 20:44
    • Знарок: Против такого нападения. как у СКА, играть непросто
  • 20:31
    • Евсеев: Когда команда набирает очки — это движение вперед
  • 20:18
    • Мюррей выиграл 46-й титул ATP в карьере
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. Дзюба уничтожил «Ростов», «Локо» выиграл у «Ахмата», ничьи «Спартака» и ЦСКАОбзор матчей 13-го тура чемпионата России 18:350
  • 20:04
    • «Монако» вырвал победу у «Ренна»
  • 19:35
    • «Барселону» интересует защитник «Шальке»
  • 19:20
    • Следующим летом МЮ готов потратить 350 млн евро на трансферы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие