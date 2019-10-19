«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Йокерита»

в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолело— 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0).

В основное время у победителей отличились Антон Шенфельд, Михаил Варнаков и Георгий Мишарин, а точный бросок в овертайме нанес Куинтон Хауден.

У проигравших голы на свой счет записали Вели-Матти Савинайнен, Брайан О'Нилл и Йон Норман.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Шенфельд — 2 (бол., Жафяров, Варнаков), 2:33 — 0:1. Савинайнен — 2 (Оксанен, Регин), 4:46 — 1:1. О`Нилл — 7 (Леписто), 12:45 — 2:1. Норман — 2 (Леписто), 26:15 — 3:1. Варнаков — 6 (бол., Шенфельд, Жафяров), 54:46 — 3:2. Мишарин — 2 (Бочаров), 56:37 — 3:3. Хауден — 5 (Геноуэй), 63:55 — 3:4Вратари: А. Ниеми — ТихомировШтраф: 6 — 0Броски: 23 (12+4+4+3) — 32 (5+9+14+4)

«Торпедо» занимает четвертое место в Западной конференции (25 очков), а «Йокерит» — шестое (21 очко). 0