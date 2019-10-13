«Витязь» взял верх над минским «Динамо»

У победителей отличились Артем Швец-Роговой (37:13), Миро Аалтонен (47:53) и Якуб Ержабек (59:19).
Минское «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд: минчане занимают 8-е место на «Западе», имея в активе 15 очков. «Витязь» с 27 баллами располагается на 3-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Швец-Роговой — 3 (бол., Ержабек), 37:19 — 1:0. Аалтонен — 4, 47:53 — 2:0. Ержабек — 4 (п.в.), 59:19 — 3:0Вратари: Ежов — Карнаухов (58:19 — 59:19)Броски: 27 (9+10+8) — 28 (8+13+7)Штраф: 14 — 12