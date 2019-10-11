«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Торпедо»

«Салават Юлаев»
globallookpress.com
В составе победителей в основное время отличился Александр Бурмистров. В серии буллитов победную шайбу забросил Илья Баранов.
Единственная шайба нижегородцев на счету Михаила Орлова.
«Салават Юлаев» поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо» располагается на четвертой строчке в Западной.
В следующем матче «Торпедо» сыграет со СКА, а «Салават Юлаев» встретится с «Йокеритом». Обе игры пройдут 13 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бурмистров — 1 (Арзамасцев, Маннинен), 10:44 — 0:1. Орлов — 4 (Шенфельд), 51:58 — 1:1Победный буллит: БарановВратари: Тихомиров — КареевБроски: 21 (6+8+6+1) — 33 (12+15+3+3)Штраф: 4 — 6