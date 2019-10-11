«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Торпедо»

Нижегородскоепотерпело поражение по буллитам от уфимского(1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей в основное время отличился Александр Бурмистров. В серии буллитов победную шайбу забросил Илья Баранов.

Единственная шайба нижегородцев на счету Михаила Орлова.

«Салават Юлаев» поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо» располагается на четвертой строчке в Западной.

В следующем матче «Торпедо» сыграет со СКА, а «Салават Юлаев» встретится с «Йокеритом». Обе игры пройдут 13 октября.