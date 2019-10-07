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    НХЛ. Результативная передача и 29 сэйвов Худобина, два очка Свечникова и покер Манта

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 октября

    НХЛ Каролина Харрикейнз Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз Даллас Старз Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс
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    В ночь с 6 на 7 октября за океаном прошли три поединка в «регулярке» НХЛ

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» 4:3 ОТ

    «Каролина» в домашнем в овертайме обыграла «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0).

    Решающую шайбу в овертайме забросил защитник Джейкоб Славин. В составе хозяев две результативные передачи отдал Андрей Свечников. Защитник гостей Михаил Сергачев записал на свой счет голевой пас.

    Нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский на лед в матче не выходил.

    Отметим, «Тампа» потерпела второе поражение в трех стартовых матчах сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Песке — 1 (Макгинн, Свечников), 1:14 — 1:0. Джонсон — 1 (Хедман), 2:22 — 1:1. Шаттенкирк — 2 (бол., Сергачев, Гурд), 9:53 — 1:2. Стэмкос — 2, 17:44 — 1:3. Хаула — 3 (бол., Дзингел, Хэмилтон), 33:49 — 2:3. Хэмилтон — 1 (бол., Терявяйнен, Свечников), 52:48 — 3:3. Славин — 2 (Стаал), 61:53 — 4:3Вратари: Мразек — МакэлхинниШтраф: 8-10Броски: 44 (17+16+8+3) — 13 (11+0+2+0)

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» 4:3 ОТ

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» 4:1

    «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду нанес поражение «Виннипег Джетс» со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

    Самым результативным игроком встречи стал Антони Бовийе, который набрал 2 (1+1) очка. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов весь матч провел в запасе. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Виннипег» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Бэйли — 1 (бол., Бовилье, Тэйвз), 21:51 — 1:0. Нельсон — 1 (Бэйли, Пулок), 24:38 — 2:0. Ли — 1 (Мэйфилд, Барзал), 35:55 — 3:0. Лайне — 1 (Уилер, Битетто), 37:06 — 3:1. Бовилье — 1 (Брассар, Комаров), 41:25 — 4:1Вратари: Грайсс — БроссуаШтраф: 4-2Броски: 33 (9+19+5) — 36 (15+9+12)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» 4:1

    «Детройт» — «Даллас» 4:3

    «Детройт» обыграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1).

    В составе победителей все 4 гола забил Энтони Манта. У «Далласа» дубль оформил Роопе Хинц, еще один гол забил Тайлер Сегин. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33, а также отметился результативной передачей.

    «Даллас» проиграл в третьем матче подряд на старте сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Даллас» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
    Голы: Хинтс — 2 (Хейсканен, Худобин), 10:57 — 0:1. Сегин — 1 (Олексяк), 16:49 — 0:2. Манта — 2 (бол., Хирозе, Чоловски), 20:48 — 1:2. Манта — 3 (Декейсер, Гронек), 29:43 — 2:2. Манта — 4 (Ларкин, Бертуцци), 40:15 — 3:2. Хинтс — 3 (Янмарк, Секера), 40:48 — 3:3. Манта — 5 (Гронек, Ларкин), 59:06 — 4:3Вратари: Бернье — Худобин (59:06)Штраф: 4-16Броски: 33 (8+11+14) — 22 (8+6+8)

    «Детройт» — «Даллас» 4:3
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