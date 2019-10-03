ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче сезона, Овечкин забил первым среди россиян

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 октября

    НХЛ Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс Сент-Луис Блюз Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бенфика»«Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей историиЗидан не справляется с перестройкой «Реала» Александр ОвечкинНХЛ. «Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче сезона, Овечкин забил первым среди россиян
  • 07:01
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:53
    • «Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
  • 00:55
    • Лэмпард: После поражения от «Валенсии» было важно выиграть
  • 00:49
    • Конте: Я думаю, что мы заслуживали намного больше сегодня вечером
  • 00:38
    • Караваев: Поддержка была сумасшедшая
  • 23:54
    • «Ливерпуль» взял верх над «Зальцбургом», Салах оформил дубль
  • 23:53
    • «Лион» на выезде обыграл «Лейпциг»
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    В ночь со 2 на 3 октября стартовал 103 розыгрыш в истории Национальной хоккейной лиги.

    «Торонто» — «Оттава» 5:3

    В первой игре сезона-2019/20 «Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).

    Одним из главных героев матча стал новичок «Мэйпл Ливс» Илья Михеев: на счету россиянина гол и результативная передача. Для 24-летнего Михеева, ранее выступавшего в «Авангарде», эти очки стали первыми в НХЛ.

    Также забитыми голами в составе победителей отметились Фредерик Готье и Тревор Мур, Остон Мэттьюс оформил дубль. У «Оттавы» по голу забили Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Оттава» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
    Голы: Ткачак — 1 (К. Браун, Уайт), 0:25 — 0:1. Готье — 1 (Бэрри, Тимашов), 22:20 — 1:1. Т. Мур — 1 (Михеев, Сандин), 24:42 — 2:1. Сабурин — 1 (Хлапик, Пажо), 25:51 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Нюландер, Райлли), 28:02 — 3:2. Мэттьюс — 2 (бол., Марнер, Таварес), 34:50 — 4:2. Михеев — 1 (Бэрри), 49:43 — 5:2. Райан — 1 (Тирни, Боровицки), 57:45 — 5:3Вратари: Андерсен — Андерсон (58:03 — 58:54, 59:18)Штраф: 6-10Броски: 42 (14+17+11) — 26 (12+3+11)

    «Торонто» — «Оттава» 5:3

    «Сент-Луис» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

    «Сент-Луис» в овертайме уступил «Вашингтону» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

    Голами в составе «Кэпиталз» отметились россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Победная шайба на счету Якуба Враны.

    Добавим, что капитан столичных стал автором первого гола в новом сезоне «регулярки» среди россиян.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Блэй — 1 (Перрон, О`Райлли), 0:53 — 1:0. Пьетранджело — 1 (бол., Фольк, О`Райлли), 7:55 — 2:0. Овечкин — 1 (Карлсон, Эллер), 15:37 — 2:1. Орлов — 1 (бол., Дженсен, Эллер), 32:28 — 2:2. Врана — 1 (Карлсон, Оши), 62:51 — 2:3Вратари: Биннингтон — ХолтбиШтраф: 6-4Броски: 22 (7+8+7+0) — 34 (5+15+10+4)

    «Сент-Луис» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

    «Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:2

    «Эдмонтон» на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

    Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 3 (1+2) очка. Еще по голу на свой счет записали Зак Кассиан и Коннор Макдэвид. У гостей отличились Александер Эдлер и Таннер Пирсон.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
    Голы: Драйзайтль — 1 (Кассиан, Беннинг), 5:42 — 1:0. Эдлер — 1 (Бозер, Миллер), 31:58 — 1:1. Пирсон — 1 (Майерс, Хьюз), 49:41 — 1:2. Кассиан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 50:52 — 2:2. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Беннинг), 54:37 — 3:2Вратари: Смит — Маркстрем (Макинтайр, 59:04, 59:26)Штраф: 8-4Броски: 22 (9+6+7) — 33 (12+9+12)

    «Вегас» — «Сан-Хосе» 4:1

    «Вегас» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

    В составе победителей шайбы забрасывали Марк Стоун, Райлли Смит, который сделал дубль, и Коди Гласс. У гостей отличился Маркус Серенсен.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Сан-Хосе» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Стоун — 1 (бол.), 3:46 — 1:0. Смит — 1 (Карлссон), 5:21 — 2:0. Серенсен — 1 (Кутюр, Бернс), 12:14 — 2:1. Гласс — 1 (Пачоретти, Стоун), 22:12 — 3:1. Смит — 2 (мен., Карлссон), 44:01 — 4:1Вратари: Флери — ДжонсШтраф: 10-8Броски: 35 (12+16+7) — 22 (8+5+9)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — «Авангард»
  • 1.62
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Десять тренеров для «Спартака»
    • 01:31 01/10/2019     Олег Кононов
  • Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от Кононова
    • 01:52 30/09/2019     Джейдон Санчо
  • На пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике
    • 19:12 27/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Серж Гнабри — один из героев матча Футбол Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан«Тоттенхэм» пережил кошмарный вечер на родном стадионе в Лиге чемпионов Вчера в 15:010
  • 07:17
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 22:00
    • Дубль Хакими принес «Боруссии» победу над «Славией»
  • 21:54
    • «Генк» разошелся миром с «Наполи»
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его местоРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Атлетико» Вчера в 02:180
  • Экспресс дня

  • «Зенит» пополнит свою копилку в игре с «Бенфикой»?
  • 2.68
    •
  • 09:04
    • Клопп: «Ливерпуль» открыл дверь и «Зальцбург» ворвался в нее на полном ходу
  • 08:50
    • Конте: «Интер» заслужил большего в игре с «Барселоной»
  • 08:04
    • Луис Суарес: «Барселона» в результате доверия и сплоченности заработала три очка
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА забросил 9 шайб «Спартаку»СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Спартаком» в КХЛ Вчера в 12:560
  • 21:49
    • «Ак Барс» обыграл СКА в Казани
  • 07:51
    • «Бавария» планирует выкупить Коутиньо у «Барселоны»
  • 07:34
    • Мостовой: «Зенит» выиграл уверенно и заслуженно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие