НХЛ. «Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче сезона, Овечкин забил первым среди россиян

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В ночь со 2 на 3 октября стартовал 103 розыгрыш в истории Национальной хоккейной лиги.

«Торонто» — «Оттава» 5:3

В первой игре сезона-2019/20 «Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (0:1, 4:1, 1:1).

Одним из главных героев матча стал новичок «Мэйпл Ливс» Илья Михеев: на счету россиянина гол и результативная передача. Для 24-летнего Михеева, ранее выступавшего в «Авангарде», эти очки стали первыми в НХЛ.

Также забитыми голами в составе победителей отметились Фредерик Готье и Тревор Мур, Остон Мэттьюс оформил дубль. У «Оттавы» по голу забили Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Оттава» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1) Голы: Ткачак — 1 (К. Браун, Уайт), 0:25 — 0:1. Готье — 1 (Бэрри, Тимашов), 22:20 — 1:1. Т. Мур — 1 (Михеев, Сандин), 24:42 — 2:1. Сабурин — 1 (Хлапик, Пажо), 25:51 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Нюландер, Райлли), 28:02 — 3:2. Мэттьюс — 2 (бол., Марнер, Таварес), 34:50 — 4:2. Михеев — 1 (Бэрри), 49:43 — 5:2. Райан — 1 (Тирни, Боровицки), 57:45 — 5:3Вратари: Андерсен — Андерсон (58:03 — 58:54, 59:18)Штраф: 6-10Броски: 42 (14+17+11) — 26 (12+3+11)

«Торонто» — «Оттава» 5:3

«Сент-Луис» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

«Сент-Луис» в овертайме уступил «Вашингтону» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Голами в составе «Кэпиталз» отметились россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Победная шайба на счету Якуба Враны.

Добавим, что капитан столичных стал автором первого гола в новом сезоне «регулярки» среди россиян.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Блэй — 1 (Перрон, О`Райлли), 0:53 — 1:0. Пьетранджело — 1 (бол., Фольк, О`Райлли), 7:55 — 2:0. Овечкин — 1 (Карлсон, Эллер), 15:37 — 2:1. Орлов — 1 (бол., Дженсен, Эллер), 32:28 — 2:2. Врана — 1 (Карлсон, Оши), 62:51 — 2:3Вратари: Биннингтон — ХолтбиШтраф: 6-4Броски: 22 (7+8+7+0) — 34 (5+15+10+4)

«Сент-Луис» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

«Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:2

«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 3 (1+2) очка. Еще по голу на свой счет записали Зак Кассиан и Коннор Макдэвид. У гостей отличились Александер Эдлер и Таннер Пирсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Голы: Драйзайтль — 1 (Кассиан, Беннинг), 5:42 — 1:0. Эдлер — 1 (Бозер, Миллер), 31:58 — 1:1. Пирсон — 1 (Майерс, Хьюз), 49:41 — 1:2. Кассиан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 50:52 — 2:2. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Беннинг), 54:37 — 3:2Вратари: Смит — Маркстрем (Макинтайр, 59:04, 59:26)Штраф: 8-4Броски: 22 (9+6+7) — 33 (12+9+12)

«Вегас» — «Сан-Хосе» 4:1

«Вегас» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей шайбы забрасывали Марк Стоун, Райлли Смит, который сделал дубль, и Коди Гласс. У гостей отличился Маркус Серенсен.