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    «Барыс» победил «Торпедо»

    КХЛ Барыс Торпедо
    Казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 2:1.

    «Барыс»
    «Барыс»

    Решающая шайба на счету нападающего Романа Старченко.

    «Барыс» набрал 16-е очко в сезоне. На счету «Торпедо» осталось также 16 баллов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Пакаринен — 3 (бол.), 6:30 — 1:0. Шредер — 6 (бол., Шенфельд, Щехура), 16:10 — 1:1. Старченко — 4, 27:49 — 2:1Нереализованные буллиты: Варнаков (Торпедо), 39:10 (Вратарь), Старченко (Барыс), 50:49 (Вратарь)Вратари: Карлссон (27:37 — 27:49) — Тихомиров (59:24)Броски: 45 (13+21+11) — 22 (8+6+8)Штраф: 6 — 8
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