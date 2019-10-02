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    Дубль Пуустинена позволил «Сибири» обыграть «Адмирал»

    Сибирь Адмирал КХЛ
    «Сибирь» выиграла у «Адмирала» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» победила на выезде
    «Сибирь» победила на выезде

    В составе победителей дубль сделал Юусо Пуустинен. У «Адмирала» гол в активе Дениса Вихарева.

    «Сибирь» набрала 15 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Адмирала» 12 очков и восьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Пуустинен — 5 (Пелтола, Руохомаа), 4:54 — 0:1. Вихарев — 4 (Лисин, Козловский), 21:00 — 1:1. Пуустинен — 6, 58:59 — 1:2Вратари: Красоткин (59:52) — КрасиковШтраф: 8 — 6Броски: 20 (7+7+6) — 30 (8+13+9)
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