«Амур» нанес поражение «Сибири»

Фрагмент матча
ХК «Амур»
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Точными бросками в составе победителей отметились Владислав Ушенин (11 минута), Гинек Зогорна (27) и Валерий Васильев (32).
Вратарь хозяев Евгений Аликин сохранил свои ворота в неприкосновенности.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Вл. Ушенин — 3 (бол., Вяч. Ушенин), 10:19 — 1:0. Г. Зогорна — 1, 26:40 — 2:0. Васильев — 3 (Г. Зогорна), 31:32 — 3:0Вратари: Аликин — Сятери (Красиков, 31:32)Штраф: 10 — 12Броски: 33 (15+10+8) — 33 (10+12+11)
В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место (7 очков), а «Сибирь» — шестое (12 очков). 0