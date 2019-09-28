ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабиан РуисУдивительные звезды Серии А: Руис — лидер «Наполи», Сенси — жемчужина «Интера»
  • 10:22
    • «Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги
  • 00:06
    • «Вильярреал» одержал разгромную победу над «Бетисом»
  • 22:04
    • ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»
  • 21:50
    • Моуринью отклонил предложения от пяти клубов ради «Реала» — СМИ
  • 20:45
    • Вальверде: У Месси нет серьезной травмы
    Все новости спорта

    «Амур» нанес поражение «Сибири»

    КХЛ Амур Сибирь
    «Амур» одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

    Точными бросками в составе победителей отметились Владислав Ушенин (11 минута), Гинек Зогорна (27) и Валерий Васильев (32).

    Вратарь хозяев Евгений Аликин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Вл. Ушенин — 3 (бол., Вяч. Ушенин), 10:19 — 1:0. Г. Зогорна — 1, 26:40 — 2:0. Васильев — 3 (Г. Зогорна), 31:32 — 3:0Вратари: Аликин — Сятери (Красиков, 31:32)Штраф: 10 — 12Броски: 33 (15+10+8) — 33 (10+12+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место (7 очков), а «Сибирь» — шестое (12 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Витязь» — «Металлург» Мг
  • 1.70
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Валенсия» «сухую» домашнюю серию «Атлетика»?
  • «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кому из аутсайдеров улыбнется удача?
  • «Крылья Советов» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ливерпуль» одержит свою 7 победу в АПЛ кряду?
  • «Шеффилд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»Обзор матчей седьмого тура чемпионата Испании по футболу 00:270
  • 11:26
    • Экс-хавбек ЦСКА готов бесплатно играть за «МЮ»
  • 13:28
    • «Амур» нанес поражение «Сибири»
  • 11:58
    • Сенников: Встреча «Локомотива» и «Зенита» — особое событие
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в Пхенчхане Токио-2020 Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020Все подробности скандала о махинациях с допинговыми пробами в РУСАДА 26/09/2019 в 21:090
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ?
  • 3.08
    •
  • 11:41
    • Российский автогонщик стал чемпионом «Формулы-3»
  • 11:09
    • «Аякс» подпишет новый контракт с ван де Бееком
  • 10:54
    • Симеоне: В дерби все решают мелкие детали
    «Барселона» Футбол Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу 26/09/2019 в 23:240
  • 10:39
    • «Манчестер Юнайтед» хочет сменить Сульшера на Почеттино
  • 09:10
    • У «Торпедо» нет задачи выхода в РПЛ, заявил Лебеденко
  • 08:56
    • Вальверде: Не знаю, как долго Месси будет отсутствовать
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие