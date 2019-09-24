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    Дубль Коршкова помог «Торонто» победить «Монреаль»

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз Ванкувер Кэнакс Оттава Сенаторз Лос-Анджелес Кингз Анахайм Дакс
    «Торонто Мейпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в выездном предсезонном матче НХЛ.

    Егор Коршков
    Егор Коршков

    Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

    Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Егор Коршков (22 и 49 минуты). Еще один точный бросок нанес Даррен Арчибальд (26).

    Шат-аут оформил голкипер «Мейпл Лифс» Майкл Хатчинсон, сделавший 38 сейвов.

    «Монреаль» — «Торонто»

    Другие результаты:

    «Айлендерс» — «Детройт» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
    «Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
    «Ванкувер» — «Оттава» — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)
    «Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) 0

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