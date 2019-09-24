«Амур» одержал первую победу в сезоне

Игроки «Амура»
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«Амур» одержал свою первую победу в текущем сезоне и прервал серию из девяти поражений подряд. Команда идет последней на Востоке.
«Адмирал», у которого в активе 8 очков, занимает девятое место в таблице Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Шайбы: Вяч. Ушенин — 2 (Лазарев, Вл. Ушенин), 7:54 — 1:0. Горшков — 2 (Лазарев, Камалов), 25:03 — 2:0. Юнг — 2 (бол., Альмквист, Лалонд), 46:08 — 2:1. Глазачев — 5, 47:57 — 2:2. Васильев — 2 (бол.), 59:03 — 3:2Вратари: Лангхамер — КрасоткинШтраф: 10-10Броски: 40 (10+19+11) — 33 (7+14+12)