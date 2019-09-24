ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВновь лучший в мире. Месси — герой церемонии в Милане
  • 15:19
    • Ласицкене: Если отстранят РУСАДА — уедем тренироваться за пределы России
  • 15:06
    • Сычев: Намеренно не говорил о завершении карьеры
  • 11:53
    • «Локомотив» уволил главного тренера
  • 11:44
    • СМИ: WADA может отстранить сборную России от ЧМ-2022
  • 10:21
    • Хави хотел бы поработать в чемпионате Англии
    Все новости спорта

    «Амур» одержал первую победу в сезоне

    КХЛ Амур Адмирал
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

    Игроки «Амура»
    Игроки «Амура»

    «Амур» одержал свою первую победу в текущем сезоне и прервал серию из девяти поражений подряд. Команда идет последней на Востоке.

    «Адмирал», у которого в активе 8 очков, занимает девятое место в таблице Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
    Шайбы: Вяч. Ушенин — 2 (Лазарев, Вл. Ушенин), 7:54 — 1:0. Горшков — 2 (Лазарев, Камалов), 25:03 — 2:0. Юнг — 2 (бол., Альмквист, Лалонд), 46:08 — 2:1. Глазачев — 5, 47:57 — 2:2. Васильев — 2 (бол.), 59:03 — 3:2Вратари: Лангхамер — КрасоткинШтраф: 10-10Броски: 40 (10+19+11) — 33 (7+14+12)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Витязь» — «Автомобилист»
  • 1.73
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лидеры конференций проведут результативную встречу
  • «Витязь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Обыграет ли «Марсель» аутсайдера Лиги 1?
  • «Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Кто будет ближе к зоне вылета?
  • «Верона» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА сыграет на выезде со СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» уступил «Сибири», ЦСКА победил в гостях у СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 сентября Вчера в 22:260
  • 14:48
    • «Амур» одержал первую победу в сезоне
  • 14:32
    • Защитник «Реала» Менди вновь получил травму
  • 14:16
    • РФС назначил арбитров на матчи 11-го тура РПЛ
    Юрген Клопп и Эндрю Робертсон Футбол Когда стандарты решают. «Ливерпуль» увез непростую победу со «Стэмфорд Бридж»Команда Юргена Клоппа продолжает идти без потерь Вчера в 15:030
  • Экспресс дня

  • «Монако» вновь останется без победы
  • 4.29
    •
  • 14:01
    • Российские волейболистки обыграли сборную Нидерландов на Кубке мира
  • 13:47
    • Ассистенты Мактавиша продолжат работу в «Локомотиве»
  • 13:33
    • Иско возобновил тренировки в общей группе
    ЦСКА — «Краснодар» Футбол Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Краснодаром» Вчера в 02:260
  • 13:17
    • «Реал» вновь рассматривает кандидатуру Почеттино
  • 12:19
    • Аллегри может возглавить «МЮ» — СМИ
  • 22:59
    • Месси в шестой раз признан игроком года по версии ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие