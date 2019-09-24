«Амур» одержал первую победу в сезоне

В рамках регулярного чемпионата КХЛпринимал. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

«Амур» одержал свою первую победу в текущем сезоне и прервал серию из девяти поражений подряд. Команда идет последней на Востоке.

«Адмирал», у которого в активе 8 очков, занимает девятое место в таблице Западной конференции.