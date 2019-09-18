«Амур» потерпел восьмое поражение подряд

Хоккеисты «Амура»
ХК «Амур»
Встреча, которая прошла в столице Белоруссии, завершилась со счетом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
В основное время команды шайб не забросили, а за три секунды до конца овертайма победу минчанам принес защитник Марк-Андре Граньяни.
Для хабаровского клуба это поражение стало восьмым подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Граньяни — 3 (Пулккинен, Шор), 64:57 — 1:0Вратари: Энрот — ЛангхамерШтраф: 6 — 4Броски: 18 (4+3+7+4) — 22 (5+9+5+3)
Минское «Динамо» занимает девятое место в Западной конференции (6 очков), «Амур» — 12-й на Востоке (3 очка). 0