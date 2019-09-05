«Барыс» на своем льду обыграл «Амур»

«Барыс»
«Барыс»
В составе победителей шайбы на свой счет записали Антон Сагадеев (25-я минута), Алексей Маклюков (33) и Корбан Найт (50).
У «Амура» точными бросками отличились Томаш Зогорна (19) и Игорь Руденков (31).
В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет против «Куньлуня», а «Амур» на своем льду примет «Трактор».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Т. Зогорна — 1 (Васильев, Г. Зогорна), 18:08 — 0:1. Сагадеев — 1 (Шалапов, Шевченко), 25:17 — 1:1. Руденков — 1, 30:19 — 1:2. Маклюков — 1 (Найт, Сведберг), 32:14 — 2:2. Найт — 2 (Пакаринен), 49:26 — 3:2Вратари: Паскуале — Лангхамер (59:32)Броски: 35 (14+12+9) — 32 (10+13+9)Штраф: 10 — 6