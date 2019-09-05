«Барыс» на своем льду обыграл «Амур»

Казахстанскийодержал домашнюю победу над хабаровским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счет записали Антон Сагадеев (25-я минута), Алексей Маклюков (33) и Корбан Найт (50).

У «Амура» точными бросками отличились Томаш Зогорна (19) и Игорь Руденков (31).

В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет против «Куньлуня», а «Амур» на своем льду примет «Трактор».