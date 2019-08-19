Ничушкин стал игроком «Колорадо»

Клуб НХЛобъявил о подписании контракта с российским нападающим

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на один год.

«Валерий — молодой и сильный крайний нападающий, который добавит глубины нашему составу и внесет дополнительную конкуренцию в наш тренировочный лагерь.

Он даст нам необходимый опыт, мы рады, что он присоединился к нам», — заявил генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

Ранее от услуг россиянина отказался «Даллас», выкупив контракт нападающего. По оставшемуся году договора он должен был заработать 2,95 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Ничушкин отыграл за «Старз» 50 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 10 голевыми передачами. 0