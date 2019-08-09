Юниорская сборная России одолела Финляндию

Сборная России
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В составе сборной России шайбы забросили Илья Иванцов, Матвей Петров, Всеволод Гайдамак и Владимир Грудинин.
10 августа сборная России вновь проведет матч с командой Финляндии.
Товарищеский матч
Финляндия U17 — Россия U17 3:4 ОТ (0:0; 1:1; 2:2; 0:1)
Голы: 0:1 — Иванцов (Петров), 20:14; 1:1 — Лейкойнен (Юлиниеми, Марьяла), 22:23; 2:1 — Юусола (Вилен, Миеттинен), 42:58; 2:2 — Петров (Ганин, Иванцов), 43:50; 2:3 — Гайдамак, 55:39, ГБ; 3:3 — Сендвик (Руусунен, Юусола), 57:22, ГБ; 3:4 — Грудинин, 61:16Вратари: Лампинен — Канаев