ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисТрансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»
  • 21:29
    • Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
  • 21:09
    • Салах, Фирмино и Ориги — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Норвичем»
  • 20:32
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале
  • 18:55
    • Российский велогонщик выиграл многодневку «Тур Польши»
  • 17:27
    • Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара»
    Все новости спорта

    Юниорская сборная России одолела Финляндию

    Сборная России Сборная Финляндии
    Юниорская сборная России (U17) в овертайме победила команду Финляндии в контрольном матче — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).

    Сборная России
    Сборная России

    В составе сборной России шайбы забросили Илья Иванцов, Матвей Петров, Всеволод Гайдамак и Владимир Грудинин.

    10 августа сборная России вновь проведет матч с командой Финляндии.

    Товарищеский матч
    Финляндия U17 — Россия U17 3:4 ОТ (0:0; 1:1; 2:2; 0:1)
    Голы: 0:1 — Иванцов (Петров), 20:14; 1:1 — Лейкойнен (Юлиниеми, Марьяла), 22:23; 2:1 — Юусола (Вилен, Миеттинен), 42:58; 2:2 — Петров (Ганин, Иванцов), 43:50; 2:3 — Гайдамак, 55:39, ГБ; 3:3 — Сендвик (Руусунен, Юусола), 57:22, ГБ; 3:4 — Грудинин, 61:16Вратари: Лампинен — Канаев
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 10/07/2019 в 19:21
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Зенит»
  • 2.10
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Борьбы будет больше, чем голов
  • «Оренбург» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Создаст ли «Вест Хэм» проблемы «Манчестер Сити»?
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Порту» Футбол Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти«Быки» старались, но все же проиграли «драконам» на своем поле Вчера в 00:580
  • 19:23
    • Азар получил игровой номер в «Реале»
  • 16:17
    • Филипп объяснил, почему выбрал именно «Динамо»
  • 15:59
    • Луис Адриано: Спасибо «Спартаку» за два незабываемых года
    Гарри Магуайр Футбол Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории 07/08/2019 в 20:270
  • Экспресс дня

  • Как «Ливерпуль» начнет новый сезон в АПЛ?
  • 5.17
    •
  • 23:21
    • Хачанов победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Монреале
  • 23:02
    • Кузнецов завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина
  • 22:50
    • Голкипер «Ливерпуля» получил травму в стартовом матче АПЛ
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • 15:49
    • Кристиан Тельо может перебраться в «Краснодар»
  • 15:19
    • ПСЖ готов платить Дибале 12 млн евро в год
  • 14:36
    • «Ман Юнайтед» предложил «Роме» Алексиса Санчеса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие