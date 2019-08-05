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    • Юниорская сборная России победила США на Кубке Грецки
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    Юниорская сборная России победила США на Кубке Грецки

    Сборная России Сборная США
    Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) обыграла со счетом 6:2 сверстников из США в матче Кубка Глинки/Гретцки, проходящего в Словакии.

    Юниорская сборная России
    Юниорская сборная России

    В составе российской команды дубль оформил Александр Пашин, еще по шайбе забросили Павел Тютнев, Богдан Тринеев, Никита Буруянов и Даниил Гущин.

    За американцев отличились Джейк Рацлаф и Блэйк Бионди.

    Следующий матч сборная России проведет во вторник против команды Швеции

    Кубок Глинки/Гретцки. Группа B. 1-й тур
    Россия (U-18) — США (U-18) — 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)
    Голы: Пашин, 22:31, 27:36. Тютнев, 30:31. Тринеев, 31:39. Буруянов, 56:50. Гущин, 59:37. — Рэтцлафф, 2:41. Бионди, 9:49 (бол.)Вратари: Аскаров — ХоггБроски: 30-36Штраф: 10-10
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