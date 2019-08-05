Юниорская сборная России победила США на Кубке Грецки

(игроки до 18 лет) обыграла со счетом 6:2 сверстников изв матче Кубка Глинки/Гретцки, проходящего в Словакии.

В составе российской команды дубль оформил Александр Пашин, еще по шайбе забросили Павел Тютнев, Богдан Тринеев, Никита Буруянов и Даниил Гущин.

За американцев отличились Джейк Рацлаф и Блэйк Бионди.

Следующий матч сборная России проведет во вторник против команды Швеции