Юниорская сборная России победила США на Кубке Грецки

Юниорская сборная России
ФХР
В составе российской команды дубль оформил Александр Пашин, еще по шайбе забросили Павел Тютнев, Богдан Тринеев, Никита Буруянов и Даниил Гущин.
За американцев отличились Джейк Рацлаф и Блэйк Бионди.
Следующий матч сборная России проведет во вторник против команды Швеции
Кубок Глинки/Гретцки. Группа B. 1-й тур
Россия (U-18) — США (U-18) — 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)
Голы: Пашин, 22:31, 27:36. Тютнев, 30:31. Тринеев, 31:39. Буруянов, 56:50. Гущин, 59:37. — Рэтцлафф, 2:41. Бионди, 9:49 (бол.)Вратари: Аскаров — ХоггБроски: 30-36Штраф: 10-10