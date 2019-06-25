«Вегас» подписал восьмилетний контракт с шведским нападающим

подписал новый контракт с нападающим, сообщает официальный сайт НХЛ.

Cоглашение с 26-летним шведом рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой 5,9 миллиона евро.

Карлссон был выбран на драфте 2011 года «Анахаймом» под общим 53-м номером. Стал игроком «Вегаса» в 2017 году в результате драфта расширения. Вильям — единственный игрок в истории «Голден Найтс», который принял участие во всех матчах клуба в регулярных чемпионатах и плей-офф (191).

В прошедшем сезоне он набрал 56 (24+32) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф в его активе 5 (2+3) баллов в 7 встречах. 0