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    «Вегас» подписал восьмилетний контракт с шведским нападающим

    Трансферы НХЛ Вегас Голден Найтс
    «Вегас» подписал новый контракт с нападающим Вильямом Карлссоном, сообщает официальный сайт НХЛ.

    Вильям Карлссон
    Вильям Карлссон

    Cоглашение с 26-летним шведом рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой 5,9 миллиона евро.

    Карлссон был выбран на драфте 2011 года «Анахаймом» под общим 53-м номером. Стал игроком «Вегаса» в 2017 году в результате драфта расширения. Вильям — единственный игрок в истории «Голден Найтс», который принял участие во всех матчах клуба в регулярных чемпионатах и плей-офф (191).

    В прошедшем сезоне он набрал 56 (24+32) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф в его активе 5 (2+3) баллов в 7 встречах. 0

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