Назаров: Тренеры сборной не разобрались, кого нужно было делать капитаном

Бывший наставник СКАподвел итог поражения сборной России в полуфинальном матче ЧМ-2019 от команды Финляндии (0:1).

«На мой взгляд, была проведена идеальная работа в плане приглашения в сборную главных звезд российского хоккея.

А вот тренерский штаб, увы, не разобрался. При всем моем уважении к тренерам — а я их всех знаю и они мои друзья — надо сказать, что они просто не разобрались.

Дело не в пресловутых 160 бокалах пива, о которых не говорил и не писал только ленивый. Мне кажется, тренеры не разобрались, кого нужно было делать капитаном.

Это не камень в огород большого мастера Ильи Ковальчука, просто на данный момент есть молодые игроки, которые сильнее.

Нужно делать выводы, с такой сборной мы должны были выигрывать золото», — сказал Назаров изданию «Чемпионат».

В матче за бронзу турнира коллектив Ильи Воробьева 26 мая сыграет либо с Канадой, либо с Чехией. 0