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    Назаров: Тренеры сборной не разобрались, кого нужно было делать капитаном

    Сборная России Сборная Финляндии Чемпионат мира по хоккею СКА КХЛ
    Бывший наставник СКА Андрей Назаров подвел итог поражения сборной России в полуфинальном матче ЧМ-2019 от команды Финляндии (0:1).

    Андрей Назаров
    Андрей Назаров

    «На мой взгляд, была проведена идеальная работа в плане приглашения в сборную главных звезд российского хоккея.

    А вот тренерский штаб, увы, не разобрался. При всем моем уважении к тренерам — а я их всех знаю и они мои друзья — надо сказать, что они просто не разобрались.

    Дело не в пресловутых 160 бокалах пива, о которых не говорил и не писал только ленивый. Мне кажется, тренеры не разобрались, кого нужно было делать капитаном.

    Это не камень в огород большого мастера Ильи Ковальчука, просто на данный момент есть молодые игроки, которые сильнее.

    Нужно делать выводы, с такой сборной мы должны были выигрывать золото», — сказал Назаров изданию «Чемпионат».

    В матче за бронзу турнира коллектив Ильи Воробьева 26 мая сыграет либо с Канадой, либо с Чехией. 0

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