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    Воробьев: Порадовало то, что всех прорвало

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции
    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над Швецией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2019.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Первые 10 минут не получились. Потом ребята все лучше и лучше стали вкатываться и выдали хороший второй период. Дальше сыграли по счету. Порадовало, что прорвало всех.

    Довольно медленно мы вошли в игру, потом уже становилось лучше. Сказали в раздевалке, что нужно делать, и ребята откликнулись очень хорошо», — цитирует Воробьева «Спорт-Экспресс».

    «Малкин и Овечкин вместе — это была случайность, на пересменке выскочил», — также отметил тренер.

    «Хорошо сыграли, много получалось сегодня, забили много голов. Здорово, если сможем так сказать в конце», — подытожил Воробьев.

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    Напомним, Россия обыграла Швецию со счетом 7:4..VrezNews1 /hockey/2019/05/21/sweden_russia/ 0

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