Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался

Главный тренер сборной Россииподвел итоги победного матча со Швейцарией (3:0) на чемпионате мира.

«Рабочая, командная победа. Ребята — молодцы, отработали.

Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного. На то он и звезда, поэтому его и пытаются вывести из себя. Мы ему постоянно говорим, чтобы он сдерживался.

С Задоровым нще поговорим. В том моменте он немного зацепил ногу швейцарцу. Не скажу, что была грубость. Просто Задоров пролетал мимо и задел.

Швейцарцы сыграли так, как мы от них и ждали. Хорошая, организованная команда», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0