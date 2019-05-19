Стали известны сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швейцарией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке, сообщает «Чемпионат».

Форвард сборной России Кирилл Капризов работает в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым на раскатке в преддверии матча чемпионата мира со Швейцарией.

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые»: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

«Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

«Красные»: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

«Жёлтые»: Задоров — Зуб, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 19 мая, в Братиславе. Начало — в 21:15 по мск. 0