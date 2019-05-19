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    Стали известны сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швейцарией

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
    Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке, сообщает «Чемпионат».

    Сборная России
    Сборная России

    Форвард сборной России Кирилл Капризов работает в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым на раскатке в преддверии матча чемпионата мира со Швейцарией.

    Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
    «Белые»: Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
    «Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
    «Красные»: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
    «Жёлтые»: Задоров — Зуб, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

    Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 19 мая, в Братиславе. Начало — в 21:15 по мск. 0

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