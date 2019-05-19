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    Чехия «всухую» разгромила Австрию на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии
    Сборная Чехии одержала победу над командой Австрии (8:0) в 6-м туре группового турнира чемпионата мира-2019, проходящего в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Михал Ржепик, еще по разу отличились Радек Факса, Доминик Кубалик, Доминик Симон, Михаэль Фролик, Ян Колар, Якуб Врана.

    Второй матч на ноль подряд провёл голкипер Павел Францоуз.

    Чехи выиграли 5 матчей из 6, сравнявшись по очкам с Россией, от которой они потерпели единственное поражение.

    Австрия проиграла все шесть игр группового турнира с разностью шайб 6-36. Также шесть поражений в шести встречах на счету Италии.

    Команды в последнем туре сыграют между собой, проигравшая команда покинет высший дивизион ЧМ.

    Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа B
    Австрия — Чехия — 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
    Голы: Факса — 1 (Коларж, Гудас), 6:30 — 0:1. Кубалик — 3 (Гудас), 14:30 — 0:2. Симон — 3 (Ворачек, Гронек), 20:41 — 0:3. Ржепик — 2 (бол., Факса, Кубалик), 30:14 — 0:4. Фролик — 6 (бол., Гулаш, Гронек), 30:55 — 0:5. Ржепик — 3 (Кубалик, Коларж), 42:26 — 0:6. Коларж — 1 (Ворачек, Фролик), 44:06 — 0:7. Врана — 4 (Яшкин, Факса), 45:01 — 0:8Вратари: Херцог — ФранцоузБроски: 16 (5+4+7) — 39 (11+21+7)Штраф: 10 — 16
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