Чехия «всухую» разгромила Австрию на ЧМ-2019

одержала победу над(8:0) в 6-м туре группового турнира чемпионата мира-2019, проходящего в Словакии.

В составе победителей дубль оформил Михал Ржепик, еще по разу отличились Радек Факса, Доминик Кубалик, Доминик Симон, Михаэль Фролик, Ян Колар, Якуб Врана.

Второй матч на ноль подряд провёл голкипер Павел Францоуз.

Чехи выиграли 5 матчей из 6, сравнявшись по очкам с Россией, от которой они потерпели единственное поражение.

Австрия проиграла все шесть игр группового турнира с разностью шайб 6-36. Также шесть поражений в шести встречах на счету Италии.

Команды в последнем туре сыграют между собой, проигравшая команда покинет высший дивизион ЧМ.