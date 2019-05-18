Назван состав сборнойпо хоккею на матч группового раунда ЧМ-2019 с командой

Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев.

1-е звено: Михаил Григоренко, Евгений Малкин (А), Евгений Дадонов, Михаил Сергачев, Никита Нестеров.

2-е звено: Александр Овечкин (А), Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев.

3-е звено: Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков.

4-е звено: Илья Ковальчук (К), Сергей Андронов, Сергей Плотников, Никита Задоров, Аван Телегин.

Матч пройдет в Братиславе 18 мая и начнется в 13:15 мск. 0