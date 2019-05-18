Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией
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Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев.
1-е звено: Михаил Григоренко, Евгений Малкин (А), Евгений Дадонов, Михаил Сергачев, Никита Нестеров.
2-е звено: Александр Овечкин (А), Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев.
3-е звено: Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков.
4-е звено: Илья Ковальчук (К), Сергей Андронов, Сергей Плотников, Никита Задоров, Аван Телегин.
Матч пройдет в Братиславе 18 мая и начнется в 13:15 мск. 0