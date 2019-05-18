ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Сент-Луиса»НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
  • 12:24
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией
  • 08:15
    • «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто» в финале Востока
  • 00:13
    • ЦСКА — в финале Евролиги
  • 23:51
    • Фернандес может перейти в топ-клуб
  • 23:35
    • Финляндия вышла в лидеры группы A
    Все новости спорта

    Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Латвии
    Назван состав сборной России по хоккею на матч группового раунда ЧМ-2019 с командой Латвии.

    Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией
    Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией

    Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:

    Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев.
    1-е звено: Михаил Григоренко, Евгений Малкин (А), Евгений Дадонов, Михаил Сергачев, Никита Нестеров.
    2-е звено: Александр Овечкин (А), Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев.
    3-е звено: Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков.
    4-е звено: Илья Ковальчук (К), Сергей Андронов, Сергей Плотников, Никита Задоров, Аван Телегин.

    Матч пройдет в Братиславе 18 мая и начнется в 13:15 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сухая десятка! Россия деклассировала сборную Италии
  • 15/05/2019 в 23:24
    •
  • Прогноз
  • Латвия — Россия
  • 2.12
  • Сегодня в 13:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не забросит много шайб Латвии
  • Латвия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дания сыграет от обороны в матче с США
  • Дания — США. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Уфа» избежать переходных матчей?
  • «Уфа» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор СалахДелимся лучшими цитатами звезд и тренеров Английской Премьер-лиги сезона 2018/19 16/05/2019 в 20:590
  • 12:09
    • Моуринью летом намерен вернуться к работе
  • 11:57
    • Защитник «Сочи» подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
  • 10:51
    • Чалов: ЦСКА важно как можно скорее забить «Ахмату»
    «Тоттенхэм» стал сенсацией ЛЧ Футбол Англичане захватили Европу. Эпоха «Реала» и «Барселоны» оконченаВ этом году английские клубы полностью изменили расстановку сил в футбольной Европе 16/05/2019 в 19:290
  • Экспресс дня

  • «Бавария» добудет очередной титул
  • 4.42
    •
  • 10:36
    • Де Брейне: «Ливерпуль» отлично выступил, но в конечном итоге «Ман Сити» был лучше
  • 10:20
    • «Спартак» интересуется хавбеком «Славии»
  • 10:06
    • Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. «Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли-2019«Брюинз» стал победителем Восточной конференции Вчера в 08:030
  • 08:56
    • Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча МЛС
  • 08:41
    • Капитан «Реала» против подписания Погба
  • 08:26
    • Джокович обыграл дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие