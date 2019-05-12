Россия назвала состав на матч ЧМ с Австрией

Евгений Малкин
twitter.com/russiahockey
Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:
Георгиев (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
Задоров, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Телегин.
Начало матча — в 13:15 мск.
На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. 0