Россия назвала состав на матч ЧМ с Австрией

Сегодня, 12 мая, в, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные

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Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:

Георгиев (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

Задоров, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Телегин.

Начало матча — в 13:15 мск.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. 0