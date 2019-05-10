Уроки большинства. Россия на классе обыграла Норвегию

В стартовом поединке чемпионата мира сборная России не встретила сопротивления от норвежцев, отгрузив сопернику пять шайб

Перед матчем

Накануне стартового поединка чемпионата мира, состав сборной России претерпел изменения — ростер покинул защитник Богдан Киселевич, которого заменил Никита Задоров, но на игру с норвежцами он прибыть не успел. Так что начинать турнир подопечным Ильи Воробьева пришлось в шесть защитников. Ворота, как и положено, доверили первому номеру Андрею Василевскому.

Что касается норвежцев, их ворота прогнозировано защищал Хенрик Хаукеланд из финского «ТПС», а основные надежды были связаны с ветеранами Йонасом Холесом, Патриком Торесеном, Матисом Олимбом и единственным представителем НХЛ Андреасом Мартинсеном, тогда как Матс Зукарелло на турнир не приехал.

Состав России: Василевский, Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Капризов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Плотников.

Игра

Учитывая разницу в классе команд, неудивительно, что первые минуты Россия почти не выпускала соперника из своей зоны. Не сказать, что Норвегия совсем прижалась к воротам, но за красную линию почти не переходила, тогда как Овечкин, Капризов, Анисимов и Кучеров нанесли несколько опасных бросков.

Чуть привыкнув к скоростям, норвежцы совершили пару неплохих вылазок к владением Андрея Василевского, а наиболее активно выглядел представитель австрийской «Вены Кэпиталз» Сандре Олден, который вполне мог открыть счет. Но затем Россия получила большинство, и почти сразу его реализовала — Евгений Дадонов с пятачка закрыл передачу Евгения Малкина из-за ворот — 1:0.

Норвежцы попытались перехватить инициативу, чему способствовало удаление Дмитрия Орлова, но побежав вперед, пропустили контратаку уже в равных состав — в этот раз на пятачке оказался забыт Артем Анисимов, который без проблем переиграл Хаукеланда — 2:0.

Во втором периоде ход поединка не изменился, разве что россияне стали действовать свободнее и спокойнее, еще дважды огорчив соперника, и оба раза в большинстве — сперва Никита Кучеров прицельно бросил под дальнюю штангу с правого круга, а затем Малкин и Дадонов почти полностью повторили первую шайбу нашей команды — 4:0.

Третий период при таком счете превратился в формальность, так что интрига состояла лишь в том — сколько еще забьет Россия, и сумеет ли размочить счет Норвегия. Ответом на первый вопрос стала шайба Никиты Гусева броском с ползоны, а на второй — точные броски Томаса Ольсена и Йонаса Холеса под конец основного времени, испортившие шатаут Василевскому.

Итог

Сборная России на классе, и благодаря успешной игре в большинстве, без особых усилий справилась со сборной Норвегии. В составе нашей команды следует отметить дубль Евгения Дадонова, три (1+2) очка Никиты Кучерова, гол+пас Артема Анисимова и два ассиста Евгения Малкина. При этом расслабленность в конце встречи помешала команде помочь Андрею Василевскому оформить шатаут.

Следующую игру сборная России проведет с еще одним аутсайдером группы — Австрией. Поединок состоится 12 мая в 13:15 по московскому времени.

Россия - Норвегия 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы: Дадонов — (бол., Малкин, Кучеров), 08:39 — 1:0; Анисимов — (Григоренко, Орлов), 14:33 — 2:0; Кучеров — (бол., Сергачев), 28:13 — 3:0; Дадонов — (бол., Малкин, Гусев), 29:47 — 4:0; Гусев — (Кучеров, Хафизуллин), 41:26 — 5:0; Ольсен — (Райхенберг), 56:07 — 5:1; Холес — (Мартинсен), 57:47 — 5:2

Вратари: Василевский — Хаукеланд

Штраф: 6 — 8

Броски: 27 (9+9+9) — 27 (7+6+14) 0