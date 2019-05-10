«Бостон» обыграл «Каролину» в первом матче финала Востока

Хоккеисты «Бостона»
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В составе победителей голы забили Стивен Кемпфер, Маркус Юханссон, Патрис Бержерон, Чарли Койл и Крис Вагнер. У проигравших отличились Себастьян Ахо и Грег Маккегг. Россиянин Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.
«Бостон» повел в серии со счетом 1:0. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 12 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Первый матч
«Бостон» — «Каролина» — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Кэмпфер — 1 (Юханссон), 2:55 — 1:0. Ахо — 5 (бол., Свечников, Стаал), 3:42 — 1:1. Маккег — 2 (Мартинук, Ферланд), 29:18 — 1:2. Юханссон — 3 (бол., Маршан, Крейчи), 42:26 — 2:2. Бержерон — 6 (бол., Маршан, Дебраск), 42:54 — 3:2. Койл — 6 (п.в., Карло, Керали), 57:47 — 4:2. Вагнер — 1, 57:58 — 5:2Вратари: Раск — Мразек (57:22 — 57:47)Штраф: 6-10Броски: 28 (8+10+10) — 31 (10+15+6)
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«Бостон» — «Каролина» 5:2