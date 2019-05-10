ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси и компания потеряли свою философию«Барселона» должна вернуться к истокам
  • 08:00
    • «Бостон» обыграл «Каролину» в первом матче финала Востока
  • 00:49
    • «Челси» по пенальти одолел «Айнтрахт» и вышел в финал ЛЕ
  • 00:34
    • Чех: Я мечтал выйти в финал с «Арсеналом», и эта мечта сбылась
  • 23:51
    • «Арсенал» разгромил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы
  • 23:39
    • Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за комиссионных Райолы
    Все новости спорта

    «Бостон» обыграл «Каролину» в первом матче финала Востока

    НХЛ Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз
    «Бостон» обыграл «Каролину» в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

    Хоккеисты «Бостона»
    Хоккеисты «Бостона»

    В составе победителей голы забили Стивен Кемпфер, Маркус Юханссон, Патрис Бержерон, Чарли Койл и Крис Вагнер. У проигравших отличились Себастьян Ахо и Грег Маккегг. Россиянин Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

    «Бостон» повел в серии со счетом 1:0. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 12 мая.

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Первый матч
    «Бостон» — «Каролина» — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
    Голы: Кэмпфер — 1 (Юханссон), 2:55 — 1:0. Ахо — 5 (бол., Свечников, Стаал), 3:42 — 1:1. Маккег — 2 (Мартинук, Ферланд), 29:18 — 1:2. Юханссон — 3 (бол., Маршан, Крейчи), 42:26 — 2:2. Бержерон — 6 (бол., Маршан, Дебраск), 42:54 — 3:2. Койл — 6 (п.в., Карло, Керали), 57:47 — 4:2. Вагнер — 1, 57:58 — 5:2Вратари: Раск — Мразек (57:22 — 57:47)Штраф: 6-10Броски: 28 (8+10+10) — 31 (10+15+6)

    «Бостон» — «Каролина» 5:2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Россия победила в Евротуре. Но есть вопросы
  • 06/05/2019 в 19:48
    •
  • Прогноз
  • Россия — Норвегия
  • 1.91
  • Сегодня в 17:15
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Оренбург» у «Урала»?
  • «Оренбург» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Уйдет ли «Динамо» в отрыв от зоны стыковых игр?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Арсенал» продолжит преследовать «Спартак»
  • «Анжи» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.40
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лукас Моура Футбол Английский финал: Хет-трик Моуры похоронил мечту «Аякса»Реакция спортивных СМИ на выход «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов Вчера в 02:250
  • 18:43
    • «Реал» готов перевести Бэйла в дубль
  • 18:25
    • Роналдо: Вряд ли «Реал» сможет купить Неймара сейчас
  • 17:43
    • Руководство «Ювентуса» хотело бы видеть во главе команды Клоппа
    Хоккеисты «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. «Сан-Хосе» выбил «Колорадо»Результат матча плей-офф НХЛ 9 мая Вчера в 08:100
  • Экспресс дня

  • Английский финал в Лиге Европы может стать реальностью
  • 4.23
    •
  • 01:57
    • Азар: Мы рады победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец
  • 01:36
    • Кепа: Сегодня мы выиграли, в другом финале проиграли
  • 01:22
    • Обамеянг: Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона
    Килиан Мбаппе Футбол ПСЖ не сядет на европейский трон без ментальной революцииУ парижан есть проблемы в отношении к делу, которые мешают им стать лучшими в Европе 08/05/2019 в 21:140
  • 17:11
    • «Интеру» интересен Алексис Санчес
  • 16:56
    • Кейн надеется сыграть в финале Лиги чемпионов
  • 16:43
    • «Реал» и «Челси» близки к обмену Азара и Ковачича
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие