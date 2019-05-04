«Витязь» назвал имя нового главного тренера

Подольскийна своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Кравец сменил на этом посту Валерия Белова, с которым не стали подписывать новый контракт.

Стоит отметить, что 55-летний специалист никогда не возглавлял клуб КХЛ. Ранее он работал в тренерских штабах СКА (2009/10, 2012-14) и «Сочи» (2014-16). Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

В этом сезоне «Витязь» занял восьмое место в Западной конференции, а затем проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА (0-4). 0