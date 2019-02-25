НХЛ. Два очка Радулова, 44 сейва Худобина и передача Тарасенко

«Детройт» — «Сан-Хосе» 3:5
«Сан-Хосе» обыграл «Детройт» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).
Хет-трик в этой встрече сделал нападающий «Шаркс» Джо Павелски.
«Ред Уингз» потерпели пятое поражение подряд и идут предпоследними в Восточной конференции. «Сан-Хосе» занимает второе место на «Западе».
«Чикаго» — «Даллас» 3:4
«Чикаго» дома уступил «Далласу» со счетом 3:4 (0:2, 2:1, 1:1).
Автором победной шайбы стал Джейсон Спецца. Александр Радулов набрал в матче 2 (1+1) очка. Голкипер Антон Худобин отразил 44 броска из 47.
Матс Цуккарелло, дебютировавший за «Даллас», набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Он был признан первой звездой матча.
«Чикаго» с 61 очком идет на 11-м месте в Западной конференции, «Даллас» с 67 баллами — на седьмой позиции.
«Оттава» — «Калгари» 1:2
«Калгари» обыграл «Оттаву» в гостевом матче — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
У «огоньков» отличились Микаэль Баклунд и Остин Чарник, принесший победу «Калгари» за 41 секунду до истечения основного времени. У «сенаторов» гол на счету Брэди Ткачука.
«Флэймз» одержали пятую победу подряд и продолжают лидировать Западной конференции. «Сенаторз» уступили в четвертой встрече кряду и остаются худшей командой лиги.
«Миннесота» — «Сент-Луис» 2:1 ОТ
«Сент-Луис» на выезде в овертайме уступил «Миннесоте» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) .
У победителей отличились Джейсон Цукер и Райан Донато, у проигравших гол забил Алекс Пьетранджело. Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Иван Барбашев провел на льду 12:06.
«Миннесота» (66 очков) — восьмая на Западе, «Сент-Луис» (72 балла) — пятый.
«Аризона» — «Виннипег» 4:1
«Аризона» добыла волевую победу над «Виннипегом» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
У победителей отличились Брэд Ричардсон, Лоусон Круз, Клейтон Келлер и Джош Арчибальд. У проигравших гол забил Патрик Лайне, открывший счет на 3-й минуте.
На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «-2», 2 броска в створ, 10 силовых приёмов и 2 блок-шота за 14.15 на льду. У Ильи Любушкина «+1», 3 силовых приёма и 2 заблокированных броска за 12.04.
«Аризона» одержала третью победу подряд и закрепилась на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. «Виннипег» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах. «Джетс» (78) — третьи.