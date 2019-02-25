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    НХЛ. Два очка Радулова, 44 сейва Худобина и передача Тарасенко

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля

    НХЛ Виннипег Джетс Аризона Койотс Сент-Луис Блюз Миннесота Уайлд Калгари Флэймз Оттава Сенаторз Чикаго Блэкхоукс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Сан-Хосе Шаркс
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    «Чикаго» — «Даллас»
    «Чикаго» — «Даллас»
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    «Детройт» — «Сан-Хосе» 3:5

    «Сан-Хосе» обыграл «Детройт» — 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

    Хет-трик в этой встрече сделал нападающий «Шаркс» Джо Павелски.

    «Ред Уингз» потерпели пятое поражение подряд и идут предпоследними в Восточной конференции. «Сан-Хосе» занимает второе место на «Западе».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Сан-Хосе» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Хед — 2 (Власик, Лабанк), 3:46 — 0:1. Хелм — 6 (Абделькадер, Грин), 14:39 — 1:1. Нюквист — 16 (Ларкин, Бертуцци), 19:23 — 2:1. Грин — 5 (Абделькадер, Манта), 28:00 — 3:1. Бернс — 13 (Майер, Кутюр), 33:50 — 3:2. Павелски — 33 (бол., Торнтон, Бернс), 35:50 — 3:3. Павелски — 34 (Власик, Хертл), 36:45 — 3:4. Павелски — 35 (п.в., Кутюр), 59:00 — 3:5Вратари: Бернье (27:40 — 28:00, 58:31 — 59:00) — ДеллШтраф: 6-4Броски: 23 (15+3+5) — 37 (5+16+16)

    «Детройт» — «Сан-Хосе» 3:5

    «Чикаго» — «Даллас» 3:4

    «Чикаго» дома уступил «Далласу» со счетом 3:4 (0:2, 2:1, 1:1).

    Автором победной шайбы стал Джейсон Спецца. Александр Радулов набрал в матче 2 (1+1) очка. Голкипер Антон Худобин отразил 44 броска из 47.

    Матс Цуккарелло, дебютировавший за «Даллас», набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Он был признан первой звездой матча.

    «Чикаго» с 61 очком идет на 11-м месте в Западной конференции, «Даллас» с 67 баллами — на седьмой позиции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Даллас» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
    Голы: Факса — 11 (Цуккарелло, Дикинсон), 11:35 — 0:1. Радулов — 17 (Хейсканен), 17:28 — 0:2. Цуккарелло — 12 (Сегин, Линделл), 21:44 — 0:3. Куниц — 2 (Крюгер, Кит), 22:58 — 1:3. Каджула — 11 (Кит, Густафссон), 35:37 — 2:3. Тэйвз — 29 (бол., Густафссон), 44:16 — 3:3. Спецца — 8 (бол., Радулов, Клингберг), 48:55 — 3:4Вратари: Уорд (58:41 — 59:46) — ХудобинШтраф: 9-15Броски: 47 (13+20+14) — 29 (12+14+3)

    «Чикаго» — «Даллас» 3:4

    «Оттава» — «Калгари» 1:2

    «Калгари» обыграл «Оттаву» в гостевом матче — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    У «огоньков» отличились Микаэль Баклунд и Остин Чарник, принесший победу «Калгари» за 41 секунду до истечения основного времени. У «сенаторов» гол на счету Брэди Ткачука.

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    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Калгари» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Баклунд — 16 (Беннетт), 4:07 — 0:1. Ткачак — 14 (Шабо), 35:38 — 1:1. Чарник — 6 (Фролик, Янковски), 59:19 — 1:2Вратари: Андерсон (59:30) — РиттихШтраф: 6-6Броски: 23 (11+7+5) — 35 (13+10+12)

    «Оттава» — «Калгари» 1:2

    «Миннесота» — «Сент-Луис» 2:1 ОТ

    «Сент-Луис» на выезде в овертайме уступил «Миннесоте» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) .

    У победителей отличились Джейсон Цукер и Райан Донато, у проигравших гол забил Алекс Пьетранджело. Владимир Тарасенко отдал голевую передачу. Иван Барбашев провел на льду 12:06.

    «Миннесота» (66 очков) — восьмая на Западе, «Сент-Луис» (72 балла) — пятый.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Зукер — 15 (Стаал, Бродин), 31:42 — 1:0. Пьетранджело — 9 (бол., Бозак, Тарасенко), 47:26 — 1:1. Донато — 7 (Паризе, Бродин), 62:29 — 2:1Вратари: Дубник — АлленШтраф: 4-6Броски: 35 (8+13+13+1) — 28 (5+13+10+0)

    «Миннесота» — «Сент-Луис» 2:1 ОТ

    «Аризона» — «Виннипег» 4:1

    «Аризона» добыла волевую победу над «Виннипегом» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

    У победителей отличились Брэд Ричардсон, Лоусон Круз, Клейтон Келлер и Джош Арчибальд. У проигравших гол забил Патрик Лайне, открывший счет на 3-й минуте.

    На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «-2», 2 броска в створ, 10 силовых приёмов и 2 блок-шота за 14.15 на льду. У Ильи Любушкина «+1», 3 силовых приёма и 2 заблокированных броска за 12.04.

    «Аризона» одержала третью победу подряд и закрепилась на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка. «Виннипег» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах. «Джетс» (78) — третьи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Виннипег» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Лайне — 28 (бол., Уилер, Коннор), 2:11 — 0:1. Ричардсон — 12 (Хиностроза, Голигоски), 5:43 — 1:1. Круз — 10 (Яльмарссон, Экман-Ларссон), 27:40 — 2:1. Келлер — 12 (Гальченюк, Голигоски), 33:46 — 3:1. Арчибальд — 9 (п.в., Степан), 59:29 — 4:1Вратари: Кюмпер — Броссуа (58:02 — 59:29)Штраф: 8-4Броски: 24 (9+9+6) — 35 (6+12+17)
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