«Локомотив» выиграл у «Сочи» в овертайме

в домашнем матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл— 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0).

Гости вышли вперед уже на 8-й минуте, когда отличился Кирилл Капустин. Спустя шесть минут Юрки Йокипакка удвоил преимущество южан.

К середине второго периода «железнодорожники» не только отыгрались, но и получили минимальное преимущество — дубль оформил Стаффан Кронвалль, еще один точный бросок нанес Егор Аверин.

В самом начале третьего игрового периода свою вторую шайбу забросил Капустин, восстановив паритет.

Решающий гол на четвертой минуте овертайма на свой счет записал Георгий Иванов, который и принес ярославскому клубу победу.

КХЛ. Плей-офф «Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» — 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Капустин — 1 (Алтыбармакян), 7:19 — 0:1. Йокипакка — 1 (бол., Росен), 13:04 — 0:2. Крунвалль — 1 (Санников, Алексеев), 15:09 — 1:2. Е. Аверин — 1 (Крунвалль, Ильенко), 26:50 — 2:2. Крунвалль — 2 (бол., Накладал, Локтионов), 31:45 — 3:2. Капустин — 2 (бол., Пайгин, Росен), 40:51 — 3:3. Иванов — 1 (Коваленко), 63:17 — 4:3Вратари: Коновалов — БарулинШтраф: 10 — 6Броски: 25 (3+12+7+3) — 28 (10+9+7+2)

Второй матч тоже пройдет в Ярославле и состоится 27 февраля. 0