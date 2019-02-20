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    НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол Наместникова

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля

    НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Баффало Сэйбрз Монреаль Канадиенс Коламбус Блю Джекетс Миннесота Уайлд Анахайм Дакс Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Нэшвилл Предаторз Эдмонтон Ойлерз Аризона Койотс
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    «Каролина» — «Рейнджерс» 1:2

    «Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину Харрикейнз» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

    Хозяева открыли счет на 30-й минуте, когда точный удар с передачи Андрея Свечникова нанес Джордан Мартинук.

    Гости отыгрались спустя несколько секунд усилиями Коннора Брикли. Победную шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Владислав Наместников, которому ассистировал Павел Бучневич.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Мартинук — 13 (Хэмилтон, Свечников), 29:53 — 1:0. Брикли — 1 (Хитил, Дианджело), 30:40 — 1:1. Наместников — 7 (Веси, Бучневич), 46:10 — 1:2Вратари: Макэлхинни (57:38) — ЛундквистШтраф: 8 — 4Броски: 44 (12+14+18) — 26 (8+8+10)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает девятое место (68 очков), а «Рейнджерс» — 13-е (60 очков).

    «Каролина» — «Рейнджерс» 1:2

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:4

    «Питтсбург Пингвинз» на выезде нанес поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1).

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Зак Астон-Риз, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Чад Руведел. Результативную передачу сделал Евгений Малкин.

    По два балла в составе «Дэвилз» набрали Маркус Юханссон (1+1), Йеспер Братт (1+1) и Мирко Мюллер (0+2).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
    Голы: Братт — 7 (Юханссон, Мюллер), 2:14 — 1:0. Астон-Ризе — 7 (Кросби, Дюмулин), 6:49 — 1:1. Юханссон — 12 (Мюллер, Братт), 12:12 — 2:1. Бьюгстад — 7 (бол., Петтерссон, Симон), 18:24 — 2:2. Раст — 17 (Гюнтцель), 30:45 — 2:3. Руведел — 1 (Малкин), 37:29 — 2:4. Вуд — 7 (Сиверсон, Зэйджак), 55:10 — 3:4Вратари: Кинкейд (59:23) — МюррейШтраф: 4 — 4Броски: 36 (12+8+16) — 28 (11+9+8)

    «Питтсбург» занимает шестое место в Восточной конференции (71 очко), а «Нью-Джерси» — 14-е (54 очка).

    «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:4

    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 2:5

    Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» продлили победную серию до семи матчей, переиграли на выезде «Филадельфию Флайерз» — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2).

    В составе победителей отличились Михаил Сергачев, Алекс Киллорн, Джей Ти Миллер, Янни Гурд и Райан Макдона.

    За гостей точные броски нанесли Оскар Линдблом и Трэвис Конечны.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
    Голы: Сергачев — 4 (Стэмкос, Палат), 2:22 — 0:1. Киллорн — 13 (Чирелли, Эрне), 5:13 — 0:2. Миллер — 10, 10:23 — 0:3. Линдблум — 11 (Кутюрье, Раффль), 41:03 — 1:3. Гурд — 17 (бол., Миллер, Макдона), 47:42 — 1:4. Конекны — 18 (Кутюрье, Санхейм), 50:51 — 2:4. Макдона — 6 (п.в.), 59:23 — 2:5Вратари: Харт (Эллиотт, 10:23, 58:23 — 59:23, 59:53) — ДомингеШтраф: 20 — 8Броски: 30 (7+14+9) — 33 (13+8+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место (63 очка), а «Тампа» — первое (96 очков).

    «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 2:5

    «Флорида» — «Баффало» 4:2

    «Флорида Пантерз» в домашнем матче одержала победу над «Баффало Сэйбрз» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1).

    По три балла в составе победителей набрали Джонатан Юбердо (2+1) и Александр Барков (1+2). Двумя результативными передачами отметился Фрэнк Ватрано, одной — Евгений Дадонов.

    У гостей отличились Джек Айкел и Владимир Соботка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Баффало» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)
    Голы: Айкел — 19 (бол., Райнхарт, Скиннер), 25:14 — 0:1. Юбердо — 14 (Ватрано, Барков), 43:07 — 1:1. Гаврилюк — 4 (Трочек, Дадонов), 43:50 — 2:1. Барков — 23 (Юбердо, Ватрано), 45:42 — 3:1. Юбердо — 15 (Барков), 56:45 — 4:1. Соботка — 4 (Гиргенсонс, Ларссон), 59:52 — 4:2Вратари: Раймер — УлльмаркШтраф: 8 — 8Броски: 41 (12+12+17) — 34 (6+12+16)

    «Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции (60 очков), а «Баффало» — десятое (63 очка).

    «Флорида» — «Баффало» 4:2

    «Монреаль» — «Коламбус» 3:2

    «Монреаль Канадиенс» при поддержке родных трибун победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

    Победную шайбу в середине третьего периода забросил Томаш Татар. В составе победителей голами также отметились Макс Доми и Пол Байрон.

    По два балла за результативность в составе «Блю Джекетс» набрали Джош Андерсон (1+1) и Бун Дженнер (0+2). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Коламбус» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Доми — 20 (Райлли), 1:21 — 1:0. Байрон — 11 (Котканиеми, Уэбер), 17:12 — 2:0. Андерсон — 21 (Дженнер), 21:05 — 2:1. Фолиньо — 15 (Андерсон, Дженнер), 49:07 — 2:2. Татар — 19 (Бенн, Котканиеми), 53:08 — 3:2Вратари: Прайс — Бобровский (58:19)Штраф: 14 — 16Броски: 32 (12+7+13) — 33 (9+12+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает седьмое место (71 очко), а «Коламбус» — восьмое (69 очков).

    «Монреаль» — «Коламбус» 3:2

    «Миннесота» — «Анахайм» 0:4

    «Анахайм Дакс» в гостях разгромил «Миннесота Уайлд» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

    По шайбе в составе победителей забросили Якоб Сильверберг, Кори Перри, Райан Кеслер и Хампус Линдхольм.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Анахайм» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Сильверберг — 16 (бол., Шор, Джонс), 24:22 — 0:1. Перри — 2 (Гецлаф), 54:16 — 0:2. Кеслер — 5, 55:59 — 0:3. Линдхольм — 5 (п.в., Хенрик), 58:51 — 0:4Вратари: Дубник (58:24 — 58:51) — МиллерШтраф: 8 — 6Броски: 31 (8+12+11) — 24 (6+11+7)

    «Миннесота» занимает восьмое место в Западной конференции (60 очков), а «Анахайм» — 13-е (57 очков).

    «Миннесота» — «Анахайм» 0:4

    «Сент-Луис» — «Торонто» 3:2 ОТ

    «Сент-Луис Блюз» в овертайме одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0).

    Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который забросил победную шайбу в овертайме. По два балла за результативность в составе хозяев набрали Джейден Шварц (1+1) и Тайлер Бозак (0+2).

    У канадской команды голы на счету Зака Хаймана и Остона Мэттьюса. Никита Зайцев отдал результативную передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Торонто» — 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Шворц — 6 (Бозак, Стин), 10:13 — 1:0. Парэйко — 10 (бол., Шворц, Бозак), 17:42 — 2:0. Хаймэн — 11, 46:34 — 2:1. Мэттьюс — 28 (Зайцев, Капанен), 47:05 — 2:2. О`Райлли — 23, 60:34 — 3:2Вратари: Биннингтон — АндерсенШтраф: 0 — 6Броски: 41 (19+13+8+1) — 33 (9+16+8+0)

    «Сент-Луис», одержавший 11-ю победу кряду, идет пятым в Западной конференции (69 очков), «Торонто» — четвертый на Востоке (76 очков).

    «Сент-Луис» — «Торонто» 3:2 ОТ

    «Даллас» — «Нэшвилл» 3:5

    «Даллас Старз» в домашнем матче потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:5 (0:1, 3:2, 0:2).

    По три балла за результативность в составе победителей набрали Роман Йози (2+1) и Райан Эллис (0+3). Также голами отметились Брайан Бойл, Рокко Гримальди и Филип Форсберг. Российский вратарь Антон Худобин совершил 42 сейва.

    За проигравших отличились Джейсон Спецца, Эса Линделль и Тайлер Сегин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Нэшвилл» — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)
    Голы: Бойл — 15 (Йоси, Ярнкрок), 10:50 — 0:1. Спецца — 7 (Янмарк, Дикинсон), 23:31 — 1:1. Гримальди — 5 (Хартман, Эллис), 30:57 — 1:2. Линделл — 9 (бол., Спецца, Клингберг), 37:29 — 2:2. Сегин — 25 (Хинтс, Линделл), 37:55 — 3:2. Форсберг — 21 (Эллис), 38:16 — 3:3. Йоси — 12 (Террис, Эллис), 47:35 — 3:4. Йоси — 13 (п.в.), 59:29 — 3:5Вратари: Худобин (58:01 — 59:29) — РиннеШтраф: 6 — 6Броски: 39 (13+13+13) — 47 (15+19+13)

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмое место (63 очка), а «Нэшвилл» — четвертое (75 очков).

    «Даллас» — «Нэшвилл» 3:5

    «Эдмонтон» — «Аризона» 2:3 Б

    «Эдмонтон Ойлерз» на домашней арене потерпел поражение от «Аризоны Койотс» со счетом 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

    В основное время за хозяев отличились Адам Ларссон и Райан Ньюджент-Хопкинс, за гостей — Джош Арчибальд и Винсент Хиностроза.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Аризона» — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Арчибальд — 8 (Степан, Чикран), 27:12 — 0:1. Ларссон — 3 (Драйзайтль, Кассиан), 43:27 — 1:1. Хиностроза — 10 (Яльмарссон, Кемпе), 50:37 — 1:2. Ньюджент-Хопкинс — 19 (Драйзайтль, Нерс), 59:49 — 2:2Победный буллит: ХинострозаВратари: Коскинен (58:11 — 59:49) — КюмперШтраф: 8 — 6Броски: 37 (8+7+15+7) — 35 (9+16+8+2)

    В серии буллитов победную для «Койотс» попытку реализовал Хиностроза.

    «Эдмонтон» — «Аризона» 2:3 Б

    «Эдмонтон» занимает 14-е место в Западной конференции (54 очка), а «Аризона» — десятое (59 очков). 0

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