НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол Наместникова

«Каролина» — «Рейнджерс» 1:2
«Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину Харрикейнз» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
Хозяева открыли счет на 30-й минуте, когда точный удар с передачи Андрея Свечникова нанес Джордан Мартинук.
Гости отыгрались спустя несколько секунд усилиями Коннора Брикли. Победную шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Владислав Наместников, которому ассистировал Павел Бучневич.
В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает девятое место (68 очков), а «Рейнджерс» — 13-е (60 очков).
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3:4
«Питтсбург Пингвинз» на выезде нанес поражение «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Зак Астон-Риз, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Чад Руведел. Результативную передачу сделал Евгений Малкин.
По два балла в составе «Дэвилз» набрали Маркус Юханссон (1+1), Йеспер Братт (1+1) и Мирко Мюллер (0+2).
«Питтсбург» занимает шестое место в Восточной конференции (71 очко), а «Нью-Джерси» — 14-е (54 очка).
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 2:5
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» продлили победную серию до семи матчей, переиграли на выезде «Филадельфию Флайерз» — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2).
В составе победителей отличились Михаил Сергачев, Алекс Киллорн, Джей Ти Миллер, Янни Гурд и Райан Макдона.
За гостей точные броски нанесли Оскар Линдблом и Трэвис Конечны.
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11-е место (63 очка), а «Тампа» — первое (96 очков).
«Флорида» — «Баффало» 4:2
«Флорида Пантерз» в домашнем матче одержала победу над «Баффало Сэйбрз» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1).
По три балла в составе победителей набрали Джонатан Юбердо (2+1) и Александр Барков (1+2). Двумя результативными передачами отметился Фрэнк Ватрано, одной — Евгений Дадонов.
У гостей отличились Джек Айкел и Владимир Соботка.
«Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции (60 очков), а «Баффало» — десятое (63 очка).
«Монреаль» — «Коламбус» 3:2
«Монреаль Канадиенс» при поддержке родных трибун победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).
Победную шайбу в середине третьего периода забросил Томаш Татар. В составе победителей голами также отметились Макс Доми и Пол Байрон.
По два балла за результативность в составе «Блю Джекетс» набрали Джош Андерсон (1+1) и Бун Дженнер (0+2). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.
В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает седьмое место (71 очко), а «Коламбус» — восьмое (69 очков).
«Миннесота» — «Анахайм» 0:4
«Анахайм Дакс» в гостях разгромил «Миннесота Уайлд» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
По шайбе в составе победителей забросили Якоб Сильверберг, Кори Перри, Райан Кеслер и Хампус Линдхольм.
«Миннесота» занимает восьмое место в Западной конференции (60 очков), а «Анахайм» — 13-е (57 очков).
«Сент-Луис» — «Торонто» 3:2 ОТ
«Сент-Луис Блюз» в овертайме одолел «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0).
Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который забросил победную шайбу в овертайме. По два балла за результативность в составе хозяев набрали Джейден Шварц (1+1) и Тайлер Бозак (0+2).
У канадской команды голы на счету Зака Хаймана и Остона Мэттьюса. Никита Зайцев отдал результативную передачу.
«Сент-Луис», одержавший 11-ю победу кряду, идет пятым в Западной конференции (69 очков), «Торонто» — четвертый на Востоке (76 очков).
«Даллас» — «Нэшвилл» 3:5
«Даллас Старз» в домашнем матче потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:5 (0:1, 3:2, 0:2).
По три балла за результативность в составе победителей набрали Роман Йози (2+1) и Райан Эллис (0+3). Также голами отметились Брайан Бойл, Рокко Гримальди и Филип Форсберг. Российский вратарь Антон Худобин совершил 42 сейва.
За проигравших отличились Джейсон Спецца, Эса Линделль и Тайлер Сегин.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмое место (63 очка), а «Нэшвилл» — четвертое (75 очков).
«Эдмонтон» — «Аризона» 2:3 Б
«Эдмонтон Ойлерз» на домашней арене потерпел поражение от «Аризоны Койотс» со счетом 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1).
В основное время за хозяев отличились Адам Ларссон и Райан Ньюджент-Хопкинс, за гостей — Джош Арчибальд и Винсент Хиностроза.
В серии буллитов победную для «Койотс» попытку реализовал Хиностроза.
«Эдмонтон» занимает 14-е место в Западной конференции (54 очка), а «Аризона» — десятое (59 очков). 0