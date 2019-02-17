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    ХК «Сочи» уверенно разобрался с минским «Динамо»

    КХЛ Динамо Минск Сочи
    ХК «Сочи» одержал победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Сочи»
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    Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

    На первой минуте второго периода Юрки Йокипакка вывел гостей вперед. Спустя еще шесть минут Эрик О'Делл удвоил преимущество южан.

    Хозяева отыграли одну шайбу в середине третьего периода усилиями Сергея Костицына, но на большее их не хватило.

    Точку поставил Станислав Бочаров, отправивший третью шайбу в ворота «зубров» на 58-й минуте матча.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Йокипакка — 10, 20:46 — 0:1. О`Делл — 21 (мен., Бочаров), 27:00 — 0:2. С. Костицын — 5 (Хауден, Терещенко), 54:09 — 1:2. Бочаров — 13, 57:26 — 1:3Вратари: Карнаухов — БарулинШтраф: 8 — 14Броски: 35 (13+11+11) — 21 (8+3+10)

    В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» поднялся на седьмое место (62 очка), минское «Динамо» идет 11-м (40 очков). 0

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