ХК «Сочи» уверенно разобрался с минским «Динамо»

одержал победу над минскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

На первой минуте второго периода Юрки Йокипакка вывел гостей вперед. Спустя еще шесть минут Эрик О'Делл удвоил преимущество южан.

Хозяева отыграли одну шайбу в середине третьего периода усилиями Сергея Костицына, но на большее их не хватило.

Точку поставил Станислав Бочаров, отправивший третью шайбу в ворота «зубров» на 58-й минуте матча.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Йокипакка — 10, 20:46 — 0:1. О`Делл — 21 (мен., Бочаров), 27:00 — 0:2. С. Костицын — 5 (Хауден, Терещенко), 54:09 — 1:2. Бочаров — 13, 57:26 — 1:3Вратари: Карнаухов — БарулинШтраф: 8 — 14Броски: 35 (13+11+11) — 21 (8+3+10)

В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» поднялся на седьмое место (62 очка), минское «Динамо» идет 11-м (40 очков). 0