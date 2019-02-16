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    НХЛ. Три очка Наместникова, гол и ассист Бучневича, четвертая кряду победа «Бостона»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля

    НХЛ Бостон Брюинз Анахайм Дакс Нью-Джерси Дэвилз Миннесота Уайлд Эдмонтон Ойлерз Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сэйбрз
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    «Баффало» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:6

    «Рейнджерс» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0).

    Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голом и результативной передачей. Владислав Наместников набрал 3 (2+1) очка. Голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.

    «Баффало» с 63 занимает 10 место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 12-й (58 баллов).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Рейнджерс» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
    Голы: Нивс — 3 (Смит), 4:09 — 0:1. Фаст — 8 (Наместников, Дианджело), 14:03 — 0:2. Скиннер — 35 (Поминвилль), 20:53 — 1:2. Веси — 13 (Бучневич, Хэйс), 21:51 — 1:3. Скиннер — 36 (бол., Райнхарт, Далин), 36:56 — 2:3. Бучневич — 11 (Хэйс, Шаттенкирк), 55:59 — 2:4. Наместников — 5, 56:07 — 2:5. Наместников — 6 (п.в., Стром, Цуккарелло), 59:02 — 2:6Вратари: Улльмарк (56:55 — 59:02) — ГеоргиевШтраф: 7-13Броски: 33 (11+9+13) — 29 (12+9+8)

    «Баффало» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:6

    «Каролина» — «Эдмонтон» 3:1

    «Каролина» обыграла «Эдмонтон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

    В составе победителей дублем отметился Нино Нидеррайтер, еще один гол забил Лукас Валльмарк. У проигравших шайбу забросил Леон Драйзайтль.

    Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков не набрал.

    «Каролина» одержала пятую победу в шести встречах и идет на девятом месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на одно очко. «Эдмонтон» потерпел девятое поражение в десяти матчах и занимает 13-ю позицию на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Эдмонтон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Нидеррайтер — 16 (Ахо, Уильямс), 0:37 — 1:0. Драйзайтль — 34 (Кассиан), 1:32 — 1:1. Валлмарк — 7 (Терявяйнен, Ферланд), 2:16 — 2:1. Нидеррайтер — 17 (Ахо, Уильямс), 56:23 — 3:1Вратари: Макэлхинни — Коскинен (58:18)Штраф: 8-6Броски: 27 (9+5+13) — 41 (12+17+12)

    «Каролина» — «Эдмонтон» 3:1

    «Миннесота» — «Нью-Джерси» 4:5 ОТ

    «Нью-Джерси» вырвал победу в овертайме у «Миннесоты» в выездном матче — 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0).

    По ходу матча «дьяволы» уступали со счетом 1:4. Победу «Нью-Джерси» принес точный бросок Нико Хишира на 4-й минуте овертайма.

    «Миннесота» (60 очков) — восьмая на Западе, «Нью-Джерси» (52 балла) — 15-й на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Хант — 4 (бол., Сутер, Гранлунд), 6:07 — 1:0. Эрикссон Эк — 5, 9:55 — 2:0. Юханссон — 11, 20:26 — 2:1. Силер — 2 (Хант, Ро), 22:33 — 3:1. Гранлунд — 14 (Сперджен, Сутер), 27:19 — 4:1. Батчер — 4 (Хишир, Братт), 38:10 — 4:2. Палмиери — 25 (бол., Юханссон, Братт), 48:16 — 4:3. Лавджой — 2 (Агостино, Заха), 57:15 — 4:4. Хишир — 17 (Палмиери), 63:19 — 4:5Вратари: Дубник — Кинкейд (Шнайдер, 27:19)Штраф: 8-4Броски: 32 (12+9+8+3) — 28 (7+13+7+1)

    «Анахайм» — «Бостон» 0:3

    «Бостон» выиграл в гостях у «Анахайма» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    В составе победителей отличились Ноэль Аккьяри, Джейк Дебраск и Крис Вагнер. «Сухой» матч в свой актив записал голкипер «Бостона» Ярослав Галак.

    «Бостон» набрал 74 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Анахайма» 53 очка и 14-е место на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Бостон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Аккьяри — 2 (Карло, Керали), 5:31 — 0:1. Дебраск — 16 (бол., Крейчи, Краг), 25:07 — 0:2. Вагнер — 7 (п.в., Керали, Хара), 58:29 — 0:3Вратари: Бойл (57:15 — 58:29) — ГалакШтраф: 8-6Броски: 30 (11+11+8) — 29 (8+9+12)
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