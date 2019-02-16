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    КХЛ. «Адмирал» примет «Салават Юлаев», «Авангард» сыграет в гостях с «Барысом»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля

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    «Адмирал» — «Салават Юлаев»
    «Адмирал» — «Салават Юлаев»
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    «Адмирал» — «Салават Юлаев»

    «Амур» — «Куньлунь»

    «Барыс» — «Авангард»

    «Нефтехимик» — «Металлург» Мг

    «Северсталь» — «Трактор»

    «Торпедо» — «Сибирь»

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