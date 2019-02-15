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    Дубль Якупова помог СКА победить «Йокерит»

    КХЛ СКА Йокерит
    Питерский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» (5:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Дублем в составе петербургского клуба отметился форвард Наиль Якупов (8-я, 48-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Карпов (8), Никита Гусев (44) и Патрик Херсли (54).

    Голы в составе гостей записали на свой счет Антти Пильстрем (17) и Стив Мозес (58).

    СКА занимает 2-е место в Западной конференции, имея в активе 97 очков. «Йокерит» с 76 баллами располагается на 4-й строчке.

    В следующем матче петербуржцы 18 февраля примут «Локомотив», а подопечные Лаури Марьямяки в тот же день сыграет со «Спартаком»

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
    Голы: Якупов — 21 (бол., Белов, Гусев), 8:34 — 1:0. Карпов — 9, 8:54 — 2:0. Пильстрем — 1 (Плэтт, Анттила), 17:00 — 2:1. Гусев — 15 (Барабанов, Мальцев), 44:51 — 3:1. Якупов — 22 (Зубарев, В. Тихонов), 48:22 — 4:1. Херсли — 13 (бол., Белов, Дацюк), 54:49 — 5:1. Мозес — 13 (бол., Грант, Йормакка), 58:08 — 5:2Вратари: Хелльберг — КалныньшБроски: 30 (14+8+8) — 33 (7+11+15)Штраф: 8 — 8
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