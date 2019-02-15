Дубль Якупова помог СКА победить «Йокерит»

Питерский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» (5:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем в составе петербургского клуба отметился форвард Наиль Якупов (8-я, 48-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Карпов (8), Никита Гусев (44) и Патрик Херсли (54).

Голы в составе гостей записали на свой счет Антти Пильстрем (17) и Стив Мозес (58).

СКА занимает 2-е место в Западной конференции, имея в активе 97 очков. «Йокерит» с 76 баллами располагается на 4-й строчке.

В следующем матче петербуржцы 18 февраля примут «Локомотив», а подопечные Лаури Марьямяки в тот же день сыграет со «Спартаком»