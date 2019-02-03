НХЛ. Три очка Тарасенко, два у Панарина, 38 сэйвов Худобина и 10 шайба Ковальчука

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«Филадельфия» — «Эдмонтон» 5:4 ОТ

«Филадельфия» одолела в домашнем матче «Эдмонтон» — 5:4 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 1:0).

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 38 секунд, очков не набрал и заработал показатель полезности «-2». Форвард «Флайерз» Михаил Воробьев также очков не набрал.

«Эдмонтон» проиграл 4 матча подряд. «Филадельфия» выиграла 7 матчей кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия Флайерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:4 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 1:0) Голы: Кутюрье — 20 (бол., Ворачек, Жиру), 3:10 — 1:0. Рэтти — 3 (Лучич), 8:03 — 1:1. Макдэвид — 30 (Кассиан, Хайра), 17:33 — 1:2. Ларссон — 2 (Грэвел, Макдэвид), 28:19 — 1:3. Жиру — 16 (бол., Гостисбеер, Ворачек), 36:54 — 2:3. Кассиан — 6 (мен.), 44:07 — 2:4. Конекны — 14 (бол., Линдблум, Кутюрье), 44:34 — 3:4. Симмондс — 16 (бол., Жиру, Ворачек), 51:02 — 4:4. Патрик — 10 (ван Римсдайк, Санхейм), 62:01 — 5:4Вратари: Харт — ТэлботШтраф: 8-12Броски: 39 (7+12+17+3) — 44 (18+17+9+0)

«Филадельфия» — «Эдмонтон» 5:4 ОТ

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 2:3 ОТ

«Монреаль» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1).

Российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев провёл на льду 14 минут 4 секунды, заблокировал 3 броска и окончил матч с показателем полезности «-1».

«Канадиенс» проиграли 2-й матч из последних 7. «Нью-Джерси» выиграл 4 матча из последних 8.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Котканиеми (Лекхонен, Бенн), 05:22 (1:0); Батчер (Палмиери, Юханссон), 19:16 (1:1, бол); Дано (Питри, Доми), 36:33 (2:1); Хишир (Руни), 51:26 (2:2); Хишир, 61:56 (2:3)

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 2:3 ОТ

«Коламбус» — «Сент-Луис» 2:4

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Коламбус» — 4:2 (2:0, 0:0, 2:2).

Победная шайба на счету форварда Владимира Тарасенко. Всего в этой встрече он набрал 3 (1+2) очка и заработал «+2».

На счету нападающего «Блю Джэкетс» Артемия Панарина 2 результативные передачи.

«Коламбус» — восьмой на Востоке (59 очков), «Сент-Луис» (51 балл) — 10-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сент-Луис» — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Голы: О`Райлли — 19 (Пьетранджело, Тарасенко), 8:28 — 0:1. Гуннарссон — 3 (Шенн, Тарасенко), 19:15 — 0:2. Бьоркстранд — 9 (Панарин), 46:15 — 1:2. Тарасенко — 18 (О`Райлли, Шенн), 46:49 — 1:3. Дюбуа — 19 (Панарин, Аткинсон), 57:23 — 2:3. Сундквист — 11 (п.в., Шенн), 59:30 — 2:4Вратари: Корписало (57:00 — 57:23, 58:32 — 59:30) — БиннингтонШтраф: 4-2Броски: 20 (5+8+7) — 33 (8+11+14)

«Коламбус» — «Сент-Луис» 2:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес» 4:2

«Айлендерс» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).

Защитник хозяев Райан Пулок набрал 3 (0+3) очка. Нападающий «Кингз» Илья Ковальчук забросил шайбу в 3-м периоде.

«Нью-Йорк Айлендерс» — второй на Востоке (66 баллов), «Лос-Анджелес» — 15-й на Западе (44 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) Голы: Сизикас — 12 (Бойчак, Мартин), 6:09 — 1:0. Копитар — 15 (Иафалло, Браун), 8:07 — 1:1. Ковальчук — 10 (Браун, Копитар), 53:15 — 1:2. Барзал — 15 (Пулок, Бэйли), 53:46 — 2:2. Дэл Колл — 2 (Пулок, Комаров), 57:37 — 3:2. Нельсон — 17 (п.в., Пулок, Клаттербак), 58:29 — 4:2Вратари: Ленер — Куик (58:15 — 58:29)Штраф: 6-4Броски: 32 (12+8+12) — 36 (8+13+15)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес» 4:2

«Флорида» — «Вегас» 3:1

«Флорида» обыграла «Вегас» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

Нападающий Александр Барков забросил одну из самых быстрых шайб «Пантерз» в истории. Он отметился голом на 12-й секунде игры.

Российский форвард Евгений Дадонов мог забросить шайбу, но в первом периоде не реализовал буллит.

«Флорида» — 13-я в Восточной конференции (50 очков), «Вегас» (62 балла) — пятый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вегас» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Голы: Барков — 18, 0:12 — 1:0. Пачоретти — 16 (Штястны), 8:07 — 1:1. Хоффман — 24 (Брассар), 46:13 — 2:1. Ватрано — 17 (п.в., Барков, Экблад), 58:44 — 3:1Нереализованный буллит: Дадонов (Флорида Пантерз), 19:02Вратари: Раймер — Флери (57:56 — 58:44)Штраф: 2-2Броски: 25 (12+6+7) — 35 (8+14+13)

«Флорида» — «Вегас» 3:1

«Оттава» — «Детройт» 0:2

«Детройт» на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

«Оттава» — «Детройт» 0:2

«Виннипег» — «Анахайм» 9:3

«Виннипег» разгромил «Анахайм» — 9:3 (6:0, 2:2, 1:1).

Нападающий «Джетс» Джек Рословик набрал в этой игре 4 (3+1) очка, форвард Брайан Литтл — 3 (2+1).

На счету защитника «Виннипега» Дмитрий Куликова результативная передача. Он провел на льду 19 минут 48 секунд и набрал показатель «+2».

«Виннипег» (70 очков) — второй на Западе, «Анахайм» — 12-й (51 балл).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Анахайм» — 9:3 (6:0, 2:2, 1:1) Голы: Копп — 4 (Эпплтон), 2:07 — 1:0. Рословик — 5 (бол., Трауба, Хеллебайк), 5:26 — 2:0. Уилер — 10 (Коннор, Моррисси), 12:04 — 3:0. Литтл — 12 (Куликов), 15:18 — 4:0. Рословик — 6 (бол., Перро, Лайне), 16:33 — 5:0. Лемье — 7 (Копп), 17:41 — 6:0. Ритчи — 7 (Фаулер), 21:32 — 6:1. Спронг — 9 (Ритчи, Хольцер), 33:54 — 6:2. Майерс — 5 (Эпплтон, Чиаро), 34:42 — 7:2. Рословик — 7 (бол., Литтл, Трауба), 39:39 — 8:2. Литтл — 13 (Чиаро, Рословик), 40:54 — 9:2. Шор — 6 (Сильверберг, Дель Зотто), 52:17 — 9:3Вратари: Хеллебайк — Гибсон (Джонсон, 17:41)Штраф: 2-8Броски: 31 (14+10+7) — 29 (4+9+16)

«Виннипег» — «Анахайм» 9:3

«Торонто» — «Питтсбург» 3:2

«Торонто» дома обыграл «Питтсбург» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев результативными действиями не отличился. Нападающий гостей Евгений Малкин участия в матче не принимал.

«Торонто» занимает третью позицию на Востоке (65 очков), «Питтсбург» — пятый (62 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Питтсбург» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Голы: Кросби — 23 (бол., Летанг), 10:01 — 0:1. Блюгерс — 2 (Уилсон, Мяяття), 13:20 — 0:2. Мэттьюс — 23 (Дермотт, Гардинер), 17:25 — 1:2. Дермотт — 4 (Гардинер, Марло), 29:36 — 2:2. Хаймэн — 9 (Райлли, Марнер), 36:06 — 3:2Вратари: Спаркс — Мюррей (58:32)Штраф: 2-4Броски: 33 (13+11+9) — 30 (13+8+9)

«Торонто» — «Питтсбург» 3:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 2:3

«Тампа» на выезде обыграла «Рейнджерс» со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Победную шайбу забросил нападающий Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — 12-й на Востоке (51 балл), «Тампа-Бэй» — лидер этой конференции (80 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Гурд — 13 (Макдона, Жозеф), 6:51 — 0:1. Чернак — 1 (Кэллахэн, Пакетт), 24:41 — 0:2. Стэмкос — 28 (Хедман, Кучеров), 28:33 — 0:3. Цуккарелло — 9 (Зибанежад, Крайдер), 36:17 — 1:3. Хэйс — 11 (бол., Зибанежад, Лундквист), 46:49 — 2:3Вратари: Лундквист (57:41) — ДомингеШтраф: 2-8Броски: 33 (8+9+16) — 23 (6+13+4)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 2:3

«Нэшвилл» — «Даллас» 1:3

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

Нападающий «Старз» Александр Радулов сделал 1 передачу. Он провел 20 минут 14 секунд на площадке и заработал показатель «+2». Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 38 бросков из 39-ти.

«Нэшвилл» — четвертый на Востоке (66 очков), «Даллас» — шестой (58 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Голы: Ярнкрок — 9 (Хартман, Сиссонс), 9:35 — 1:0. Сегин — 21 (Радулов, Линделл), 11:11 — 1:1. Комо — 6 (Янмарк, Факса), 55:47 — 1:2. Янмарк — 4 (Факса, Линделл), 56:30 — 1:3Вратари: Ринне (56:41) — ХудобинШтраф: 9-13Броски: 39 (13+11+15) — 26 (4+11+11)

«Нэшвилл» — «Даллас» 1:3

«Миннесота» — «Чикаго» 3:4 ОТ

«Чикаго» в овертайме победил «Миннесоту» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0).

Победная шайба на счету шведского форварда Эрика Густафссона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1) Голы: Зукер — 14 (бол., Гранлунд, Сутер), 8:22 — 1:0. Дебринкэт — 26 (Кахун, Стром), 27:51 — 1:1. Густафссон — 9 (Кахун, Стром), 34:47 — 1:2. Койву — 8 (Паризе, Сперджен), 48:11 — 2:2. Тэйвз — 23 (бол., Кейн, Дебринкэт), 55:25 — 2:3. Раск — 2 (Гринуэй, Фолиньо), 56:58 — 3:3. Густафссон — 10 (бол., Дебринкэт, Тэйвз), 61:19 — 3:4Нереализованный буллит: Перлини (Чикаго Блэкхокс), 14:51Вратари: Стэлок — ДелиаШтраф: 15-13Броски: 31 (8+11+12+0) — 31 (8+14+7+2)

«Миннесота» — «Чикаго» 3:4 ОТ

«Колорадо» — «Ванкувер» 1:5

«Ванкувер» одержал крупную победу над «Колорадо» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

В составе «Кэнакс» отличился российский форвард Николай Голдобин. Также голевую передачу отдал защитник «Колорадо» Никита Задоров. Его партнер по команде — голкипер Семен Варламов отразил 21 бросок из 26.

Благодаря этой победе «Кэнакс» сместили «Колорадо» с 8-го места в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Голы: Виртанен — 12 (Руссель, Саттер), 1:32 — 0:1. Бозер — 17 (Петтерссон), 6:04 — 0:2. Руссель — 6 (Хорват, Виртанен), 27:30 — 0:3. Колверт — 8 (Задоров, Нието), 31:18 — 1:3. Мотт — 7 (Стэчер), 35:17 — 1:4. Голдобин — 6 (бол., Лейво, Хаттон), 53:59 — 1:5Вратари: Варламов — МаркстремШтраф: 4-6Броски: 35 (11+13+11) — 26 (9+10+7)

«Сан-Хосе» — «Аризона» 3:2 ОТ

«Сан-Хосе» выиграл у «Аризоны» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).

В составе победителей отличились Кевин Лабанк, Джо Павелски и Брент Бернс. У гостей забивали Кевин Гарлэнд и Джош Арчибальд.

«Сан-Хосе» набрал 67 очков и занимает третье место на Западе. У «Аризоны» 51 очко и 11-е место.