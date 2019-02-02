НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аут

«Баффало» — «Чикаго» 3:7

«Баффало» уступил «Чикаго» в домашнем матче со счетом 3:7 (0:1, 1:3, 2:3).

Дублями составе гостей отметились Патрик Кейн и Брэндон Саад. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов очков не набрал.

«Блэкхокс» одержал третью победу кряду и с 47 очками идет на 14-м месте на Западе. «Баффало» (56 баллов) — 10-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Чикаго» — 3:7 (0:1, 1:3, 2:3) Голы: Каджула — 8 (Форслинг), 18:38 — 0:1. Кейн — 30 (Густафссон, Каджула), 20:50 — 0:2. Кит — 2 (Дебринкэт, Кейн), 25:06 — 0:3. Айкел — 17 (Скиннер, Ристолайнен), 38:05 — 1:3. Саад — 16 (Кемпф, Крюгер), 39:39 — 1:4. Поминвилль — 11 (Скиннер, Богосян), 43:39 — 2:4. Окпосо — 9 (бол., Шири, Миттельштадт), 47:16 — 3:4. Мерфи — 2 (Кейн, Тэйвз), 51:24 — 3:5. Кейн — 31 (п.в., Каджула, Сибрук), 57:13 — 3:6. Саад — 17, 59:22 — 3:7Вратари: Хаттон (Улльмарк, 40:00, 57:00 — 57:13) — УордШтраф: 6-8Броски: 43 (14+12+17) — 30 (7+15+8)

«Баффало» — «Чикаго» 3:7

«Питтсбург» — «Оттава» 5:3

«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Оттавы» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил эту встречу.

«Питтсбург» — четвертый на Востоке (62 очка), «Оттава» — 16-я (43 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Оттава» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) Голы: Блюгерс — 1 (Каллен), 3:19 — 1:0. Гюнтцель — 25 (Кросби, Летанг), 17:55 — 2:0. Раст — 13 (Кессел, Бьюгстад), 31:36 — 3:0. Райан — 12 (бол., Дзингел, Тирни), 35:00 — 3:1. Раст — 14 (Кессел, Дж. Джонсон), 48:05 — 4:1. Бедкер — 6 (бол., Стоун), 53:46 — 4:2. Дюшен — 21 (Ладжой, Нильссон), 55:08 — 4:3. Гюнтцель — 26 (Кросби, Дюмулин), 57:08 — 5:3Вратари: Десмит — Нильссон (58:32)Штраф: 9-9Броски: 40 (11+19+10) — 40 (10+15+15)

«Питтсбург» — «Оттава» 5:3

«Флорида» — «Нэшвилл» 1:4

«Нэшвилл» на выезде одержал волевую победу над «Флоридой» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

В составе «хищников» дубль оформил Виктор Арвидссон. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

«Предаторз» выиграл третью встречу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Пантерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4) Голы: Юбердо — 13 (бол., Яндл, Дадонов), 35:15 — 1:0. Йоси — 9 (Форсберг, Джохансен), 45:29 — 1:1. Арвидссон — 20 (Форсберг), 47:44 — 1:2. Фиала — 9, 54:10 — 1:3. Арвидссон — 21 (п.в., Форсберг, Йоси), 58:04 — 1:4Вратари: Луонго (56:51 — 58:04) — СаросШтраф: 4-12Броски: 28 (11+9+8) — 26 (10+10+6)

«Флорида» — «Нэшвилл» 1:4

«Вашингтон» — «Калгари» 4:3

«Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Калгари» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Действующие чемпионы прервали серию из семи поражений.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также на его счету в этой игре голевая передача.

Александр Овечкин эту встречу пропустил из-за дисквалификации за отказ от участия в Матче звезд.

«Вашингтон» — пятый на Востоке (62 балла), «Калгари» — лидер Западной конференции (71 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Калгари» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Голы: Дауд — 5 (Карлсон, Кемпны), 3:00 — 1:0. Баклунд — 13, 17:37 — 1:1. Яшкин — 2 (Эллер, Орпик), 19:24 — 2:1. Уилсон — 14 (Врана, Кузнецов), 20:54 — 3:1. Хэтэуэй — 6 (Райан, Броди), 22:17 — 3:2. Линдхольм — 22 (Годро, Броди), 52:01 — 3:3. Кузнецов — 10 (бол., Оши, Бэкстрем), 59:03 — 4:3Вратари: Холтби — Смит (59:16)Штраф: 11-13Броски: 40 (13+16+11) — 30 (13+7+10)

«Вашингтон» — «Калгари» 4:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 0:1 Б

«Тампа-Бэй» по буллитам выиграл у «Айлендерс» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 из 36 бросков по своим воротам.

«Тампа» одержала две победы в трёх встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги, набрав 78 очков. «Айлендерс» (64) — вторые в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: ХедманВратари: Грайсс — ВасилевскийШтраф: 2-8Броски: 36 (11+10+11+4) — 41 (14+10+16+1)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 0:1 Б

«Каролина» — «Вегас» 5:2

«Каролина» дома одержал уверенную победу над «Вегасом» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отыграл 16:42 и нанес 3 броска по воротам. Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провел на площадке 12:32.

«Каролина» с 56 очками идет девятой на Востоке, «Вегас» — пятый на Западе (62 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вегас» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Голы: Теодор — 7 (бол., Шмидт, Штястны), 5:01 — 0:1. Нидеррайтер — 14 (Уильямс, Фольк), 11:13 — 1:1. Песке — 4, 20:47 — 2:1. Теодор — 8 (Ривз), 37:47 — 2:2. Мартинук — 11 (Макгинн), 38:23 — 3:2. Ахо — 23 (Уильямс, Славин), 43:51 — 4:2. Фольк — 4 (п.в.), 59:10 — 5:2Вратари: Мразек — Лагас (58:46 — 59:10)Штраф: 4-6Броски: 32 (10+15+7) — 25 (6+13+6)

«Каролина» — «Вегас» 5:2

«Детройт» — «Торонто» 3:2 ОТ

«Детройт» на своем льду выиграл в овертайме у «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил Дэнни Декейсер.

«Детройт» — 14-й на Востоке (47 очков), «Торонто» — третий (63 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Нюквист — 12 (Атанасиу), 28:14 — 1:0. Мэттьюс — 22 (Марло), 38:11 — 1:1. Ларкин — 22 (бол., Ванек, Атанасиу), 53:31 — 2:1. Марло — 12 (Мэттьюс, Райлли), 57:41 — 2:2. Декейсер — 2 (Нюквист, Атанасиу), 62:40 — 3:2Вратари: Ховард — Андерсен (57:22 — 57:41)Штраф: 10-8Броски: 33 (10+7+12+4) — 21 (5+8+7+1)

«Детройт» — «Торонто» 3:2 ОТ

«Даллас» — «Миннесота» 3:1

«Даллас» на своем льду обыграл «Миннесоту» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов очков не набрали.

«Старз» одержал третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Миннесота» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Кольяно — 4 (Полак, Хейсканен), 23:12 — 1:0. Хант — 3 (бол., Стаал, Гранлунд), 28:48 — 1:1. Сегин — 19 (Янмарк, Линделл), 52:18 — 2:1. Сегин — 20 (п.в., Кольяно), 59:36 — 3:1Вратари: Бишоп — Дубник (59:05 — 59:36)Штраф: 4-2Броски: 32 (11+14+7) — 22 (5+7+10)