ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аут

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля

    НХЛ Баффало Сэйбрз Чикаго Блэкхоукс Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз Флорида Пантерз Нэшвилл Предаторз Вашингтон Кэпиталз Калгари Флэймз Нью-Йорк Айлендерс Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз Вегас Голден Найтс Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Миннесота Уайлд
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон»НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» прервал серию поражений, Василевский оформил шат-аут Юрген КлоппГонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв Питер КраучНа флажке. Семь главных трансферов 31 января
  • 08:03
    • «Зенит» объявил заявку на Лигу Европы
  • 00:51
    • «Лилль» разгромил «Ниццу»
  • 23:31
    • Азмун продолжит карьеру в «Зените»
  • 22:47
    • «Зенит» объявил о переходе хавбека сборной Колумбии
  • 22:04
    • Катар впервые стал победителем Кубка Азии
  • 21:15
    • Россия обыгрывает Швейцарию в Кубке Дэвиса благодаря победам Хачанова и Медведева
  • 20:49
    • Ухов лишен золота Олимпийских игр-2012 из-за допинга
    Все новости спорта
    «Вашингтон»
    «Вашингтон»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Баффало» — «Чикаго» 3:7

    «Баффало» уступил «Чикаго» в домашнем матче со счетом 3:7 (0:1, 1:3, 2:3).

    Дублями составе гостей отметились Патрик Кейн и Брэндон Саад. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов очков не набрал.

    «Блэкхокс» одержал третью победу кряду и с 47 очками идет на 14-м месте на Западе. «Баффало» (56 баллов) — 10-й на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Чикаго» — 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)
    Голы: Каджула — 8 (Форслинг), 18:38 — 0:1. Кейн — 30 (Густафссон, Каджула), 20:50 — 0:2. Кит — 2 (Дебринкэт, Кейн), 25:06 — 0:3. Айкел — 17 (Скиннер, Ристолайнен), 38:05 — 1:3. Саад — 16 (Кемпф, Крюгер), 39:39 — 1:4. Поминвилль — 11 (Скиннер, Богосян), 43:39 — 2:4. Окпосо — 9 (бол., Шири, Миттельштадт), 47:16 — 3:4. Мерфи — 2 (Кейн, Тэйвз), 51:24 — 3:5. Кейн — 31 (п.в., Каджула, Сибрук), 57:13 — 3:6. Саад — 17, 59:22 — 3:7Вратари: Хаттон (Улльмарк, 40:00, 57:00 — 57:13) — УордШтраф: 6-8Броски: 43 (14+12+17) — 30 (7+15+8)

    «Баффало» — «Чикаго» 3:7

    «Питтсбург» — «Оттава» 5:3

    «Питтсбург» на своем льду выиграл у «Оттавы» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

    Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил эту встречу.

    «Питтсбург» — четвертый на Востоке (62 очка), «Оттава» — 16-я (43 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Оттава» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
    Голы: Блюгерс — 1 (Каллен), 3:19 — 1:0. Гюнтцель — 25 (Кросби, Летанг), 17:55 — 2:0. Раст — 13 (Кессел, Бьюгстад), 31:36 — 3:0. Райан — 12 (бол., Дзингел, Тирни), 35:00 — 3:1. Раст — 14 (Кессел, Дж. Джонсон), 48:05 — 4:1. Бедкер — 6 (бол., Стоун), 53:46 — 4:2. Дюшен — 21 (Ладжой, Нильссон), 55:08 — 4:3. Гюнтцель — 26 (Кросби, Дюмулин), 57:08 — 5:3Вратари: Десмит — Нильссон (58:32)Штраф: 9-9Броски: 40 (11+19+10) — 40 (10+15+15)

    «Питтсбург» — «Оттава» 5:3

    «Флорида» — «Нэшвилл» 1:4

    «Нэшвилл» на выезде одержал волевую победу над «Флоридой» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

    В составе «хищников» дубль оформил Виктор Арвидссон. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

    «Предаторз» выиграл третью встречу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Пантерз».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
    Голы: Юбердо — 13 (бол., Яндл, Дадонов), 35:15 — 1:0. Йоси — 9 (Форсберг, Джохансен), 45:29 — 1:1. Арвидссон — 20 (Форсберг), 47:44 — 1:2. Фиала — 9, 54:10 — 1:3. Арвидссон — 21 (п.в., Форсберг, Йоси), 58:04 — 1:4Вратари: Луонго (56:51 — 58:04) — СаросШтраф: 4-12Броски: 28 (11+9+8) — 26 (10+10+6)

    «Флорида» — «Нэшвилл» 1:4

    «Вашингтон» — «Калгари» 4:3

    «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Калгари» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Действующие чемпионы прервали серию из семи поражений.

    Победную шайбу в концовке третьего периода забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также на его счету в этой игре голевая передача.

    Александр Овечкин эту встречу пропустил из-за дисквалификации за отказ от участия в Матче звезд.

    «Вашингтон» — пятый на Востоке (62 балла), «Калгари» — лидер Западной конференции (71 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Калгари» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Дауд — 5 (Карлсон, Кемпны), 3:00 — 1:0. Баклунд — 13, 17:37 — 1:1. Яшкин — 2 (Эллер, Орпик), 19:24 — 2:1. Уилсон — 14 (Врана, Кузнецов), 20:54 — 3:1. Хэтэуэй — 6 (Райан, Броди), 22:17 — 3:2. Линдхольм — 22 (Годро, Броди), 52:01 — 3:3. Кузнецов — 10 (бол., Оши, Бэкстрем), 59:03 — 4:3Вратари: Холтби — Смит (59:16)Штраф: 11-13Броски: 40 (13+16+11) — 30 (13+7+10)

    «Вашингтон» — «Калгари» 4:3

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 0:1 Б

    «Тампа-Бэй» по буллитам выиграл у «Айлендерс» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 из 36 бросков по своим воротам.

    «Тампа» одержала две победы в трёх встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги, набрав 78 очков. «Айлендерс» (64) — вторые в Восточной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Победный буллит: ХедманВратари: Грайсс — ВасилевскийШтраф: 2-8Броски: 36 (11+10+11+4) — 41 (14+10+16+1)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 0:1 Б

    «Каролина» — «Вегас» 5:2

    «Каролина» дома одержал уверенную победу над «Вегасом» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

    Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отыграл 16:42 и нанес 3 броска по воротам. Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провел на площадке 12:32.

    «Каролина» с 56 очками идет девятой на Востоке, «Вегас» — пятый на Западе (62 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Вегас» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
    Голы: Теодор — 7 (бол., Шмидт, Штястны), 5:01 — 0:1. Нидеррайтер — 14 (Уильямс, Фольк), 11:13 — 1:1. Песке — 4, 20:47 — 2:1. Теодор — 8 (Ривз), 37:47 — 2:2. Мартинук — 11 (Макгинн), 38:23 — 3:2. Ахо — 23 (Уильямс, Славин), 43:51 — 4:2. Фольк — 4 (п.в.), 59:10 — 5:2Вратари: Мразек — Лагас (58:46 — 59:10)Штраф: 4-6Броски: 32 (10+15+7) — 25 (6+13+6)

    «Каролина» — «Вегас» 5:2

    «Детройт» — «Торонто» 3:2 ОТ

    «Детройт» на своем льду выиграл в овертайме у «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

    Победную шайбу в овертайме забросил Дэнни Декейсер.

    «Детройт» — 14-й на Востоке (47 очков), «Торонто» — третий (63 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Нюквист — 12 (Атанасиу), 28:14 — 1:0. Мэттьюс — 22 (Марло), 38:11 — 1:1. Ларкин — 22 (бол., Ванек, Атанасиу), 53:31 — 2:1. Марло — 12 (Мэттьюс, Райлли), 57:41 — 2:2. Декейсер — 2 (Нюквист, Атанасиу), 62:40 — 3:2Вратари: Ховард — Андерсен (57:22 — 57:41)Штраф: 10-8Броски: 33 (10+7+12+4) — 21 (5+8+7+1)

    «Детройт» — «Торонто» 3:2 ОТ

    «Даллас» — «Миннесота» 3:1

    «Даллас» на своем льду обыграл «Миннесоту» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

    Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов, Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов очков не набрали.

    «Старз» одержал третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Уайлд».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Миннесота» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Кольяно — 4 (Полак, Хейсканен), 23:12 — 1:0. Хант — 3 (бол., Стаал, Гранлунд), 28:48 — 1:1. Сегин — 19 (Янмарк, Линделл), 52:18 — 2:1. Сегин — 20 (п.в., Кольяно), 59:36 — 3:1Вратари: Бишоп — Дубник (59:05 — 59:36)Штраф: 4-2Броски: 32 (11+14+7) — 22 (5+7+10)

    «Даллас» — «Миннесота» 3:1
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Cпортивный мир прощается с Адель
  • 15/01/2019 в 00:21
    •
  • Прогноз
  • «Торонто» — «Питтсбург»
  • 2.63
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Софья Самодурова
  • ЧЕ в Минске. Женская обезличка, провал Коляды и два поражения французам
    • 12:08 27/01/2019     «Зенит» — «Ростов»
  • «Зенит» хлопнул дверью, а Карпин получил то, что хотел
    • 00:59 29/01/2019     Федор Емельяненко и Райан Бейдер
  • «Последний Император» пал, империю возглавил Дарт Бейдер
    • 15:39 27/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнениеИтальянскому тренеру нужно срочно исправлять ситуацию в «Челси» Вчера в 14:390
  • 08:17
    • Вратарь «Барселоны» выбыл на полтора месяца
  • 20:59
    • Феллайни перешел из «МЮ» в китайский клуб
  • 20:55
    • Звонарева обыграла Касаткину в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
    Сарри переживает тревожные времена Футбол Сарри сам копает себе яму в «Челси»Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси» 31/01/2019 в 20:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмет ли Катар свой первый Кубок Азии?
  • 3.99
    •
  • 01:00
    • «Вальядолид» крупно проиграл «Уэске»
  • 00:28
    • Дубль Орбана помог «Лейпцигу» обыграть «Ганновер»
  • 00:14
    • Касаткина: Это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, гол Яковлева и передача БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля Вчера в 08:580
  • 16:33
    • СМИ: следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева
  • 16:16
    • «Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
  • 23:54
    • Барриос: Рад, что нахожусь в таком великом клубе, как «Зенит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие