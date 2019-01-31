Тренер «Питтсбурга»: Это была лучшая игра Малкина за долгое время

Главный тренер «Питтсбурга»оценил игру нападающегов матче с «Тампой» (4:2).

«Это была лучшая игра Жени за долгое время. Он постоянно был с шайбой, был заметен в каждой смене. Когда он так эмоционален, то показывает свой лучший хоккей. В целом, все наши лидеры сегодня проявили себя отлично.

После недавнего матча с "Нью-Джерси" я говорил о том, что команде нужно быть более вовлечённой эмоционально. Это касалось и группы лидеров. Когда у нас есть личности на скамейке, мы переносим эти положительные качества на лёд»,— приводит слова Салливана Pens Inside Scoop.

Малкин был признан третьей звездой матча. На счету россиянина две результативные передачи. 0