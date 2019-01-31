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    Тренер «Питтсбурга»: Это была лучшая игра Малкина за долгое время

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру нападающего Евгения Малкина в матче с «Тампой» (4:2).

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
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    «Это была лучшая игра Жени за долгое время. Он постоянно был с шайбой, был заметен в каждой смене. Когда он так эмоционален, то показывает свой лучший хоккей. В целом, все наши лидеры сегодня проявили себя отлично.

    После недавнего матча с "Нью-Джерси" я говорил о том, что команде нужно быть более вовлечённой эмоционально. Это касалось и группы лидеров. Когда у нас есть личности на скамейке, мы переносим эти положительные качества на лёд»,— приводит слова Салливана Pens Inside Scoop.

    Малкин был признан третьей звездой матча. На счету россиянина две результативные передачи. 0

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