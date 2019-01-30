«Локомотив» обыграл «Северсталь»

Ярославскийодержал гостевую победу над череповецкой(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами в составе клуба из Ярославля отметились Владислав Картаев, Артем Ильенко, Егор Коршков и Брэндон Козун.

У череповецкого клуба отличились Картер Эштон и Александр Петунин.

«Локомотив» набрал 77 очков и расположился на 3-м месте в Западной конференции. «Северсталь» с 42 баллами занимает 10-ю строчку.

В следующем матче «Северсталь» на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Локомотив» в гостях встретится с «Торпедо».