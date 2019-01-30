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    «Локомотив» обыграл «Северсталь»

    КХЛ Локомотив Северсталь
    Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над череповецкой «Северсталью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Заброшенными шайбами в составе клуба из Ярославля отметились Владислав Картаев, Артем Ильенко, Егор Коршков и Брэндон Козун.

    У череповецкого клуба отличились Картер Эштон и Александр Петунин.

    «Локомотив» набрал 77 очков и расположился на 3-м месте в Западной конференции. «Северсталь» с 42 баллами занимает 10-ю строчку.

    В следующем матче «Северсталь» на своем льду сыграет против ЦСКА, а «Локомотив» в гостях встретится с «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Картаев — 5 (Елесин, Накладал), 9:21 — 0:1. Эштон — 7 (Сизов, Захарчук), 10:22 — 1:1. Ильенко — 3 (Рафиков, Коршков), 16:07 — 1:2. Коршков — 2, 32:12 — 1:3. Петунин — 3 (Вовченко, Кодола), 39:27 — 2:3. Козун — 16 (Иванов), 54:31 — 2:4Вратари: Фурх (59:19) — ИсаевБроски: 29 (11+12+6) — 20 (6+8+6)Штраф: 0 — 6
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