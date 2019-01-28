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    «Куньлунь» прервал серию из шести поражений кряду

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Авангард
    «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

    В составе победителей дубль оформил Вели-Матти Савинайнен, по шайбе забросили Брэндон Ип, Зак Юйэнь и Олли Палола.

    У гостей отличились Сергей Шумаков и Давид Деарне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Савинайнен — 7 (бол., Сан-Пьер, Шор), 6:05 — 1:0. Йип — 17 (Фонтэйн, Шор), 15:03 — 2:0. Савинайнен — 8 (бол., Шор, Сан-Пьер), 26:25 — 3:0. Шумаков — 4 (Деарне, Фрэнсон), 42:50 — 3:1. Юйэнь Зак — 1 (Сквайрз, Локхарт), 48:54 — 4:1. Деарне — 7 (бол., Шумаков, Фрэнсон), 49:09 — 4:2. Палола — 17 (п.в., Парлетт, Мертль), 58:21 — 5:2Вратари: Лазушин — Налимов (56:43 — 58:21)Штраф: 8 — 4Броски: 22 (10+8+4) — 26 (4+8+14)

    «Куньлунь» прервал серию из шести поражений кряду и поднялся на девятое место в Восточной конференции (46 очков). «Авангард» идет вторым (75 очков). 0

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