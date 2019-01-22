НХЛ. Два очка Барбашева и Дадонова, результативная передача Тарасенко

«Колорадо» — «Нэшвилл» 1:4
«Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).
В составе победителей отличились Ник Бонино, Виктор Арвидссон, Роман Йози и Райан Эллис.
У проигравших единственный точный бросок нанес Александр Керфут.
Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 23 броска из 26.
В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает восьмое место (52 очка), а «Нэшвилл» — четвертое (62 очка).
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 4:3
«Сент-Луис Блюз» на выезде потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).
По два очка в составе победителей набрали Тайлер Тоффоли (1+1) и Брендан Лайпсик (0+2). По разу отличились Дрю Даути, Анже Копитар и Пол Ладю.
У гостей голы на свой счет записали Маккензи Макикерн, Оскар Сундквист и Райан О’Райлли.
В активе Ивана Барбашева две результативные передачи, на счету Владимира Тарасенко голевой пас.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 14-е место (44 очка), а «Сент-Луис» — 13-е (47 очков).
«Вегас» — «Миннесота» 2:4
«Миннесота Уайлд» на выезде одержала волевую победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
Два очка набрал форвард «Уайлд» Эрик Стаал (1+1), по шайбе забросили Маркус Фолиньо, Чарли Койл и Микко Койву.
В составе «Найтс» точные броски нанесли Алекс Так и Макс Пасиоретти. Две результативные передачи сделал Колин Миллер.
«Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (62 очка), а «Миннесота» — шестое (53 очка).
«Флорида» — «Сан-Хосе» 6:2
«Флорида Пантерз» на домашнем льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:2 (1:0, 1:2, 4:0).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Аарон Экблад, Майк Мэтисон, Кейт Яндл, Винсент Трочек, Фрэнк Ватрано и Ник Бьюгстад.
У гостей отличились Логан Кутюр и Тимо Майер.
На счету российского форварда «Пантерз» Евгения Дадонова две результативные передачи.
«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (48 очков). «Сан-Хосе» идет третьим на Западе (63 очка). 0