НХЛ. Два очка Барбашева и Дадонова, результативная передача Тарасенко

«Колорадо» — «Нэшвилл» 1:4

«Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

В составе победителей отличились Ник Бонино, Виктор Арвидссон, Роман Йози и Райан Эллис.

У проигравших единственный точный бросок нанес Александр Керфут.

Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 23 броска из 26.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Голы: Бонино — 13 (Ярнкрок), 25:01 — 0:1. Арвидссон — 19 (Форсберг), 26:35 — 0:2. Керфут — 9 (Жирар), 36:43 — 1:2. Йоси — 8 (Уотсон, Бонино), 37:58 — 1:3. Эллис — 5 (п.в., Ярнкрок, Экхольм), 57:07 — 1:4Нереализованный буллит: Нието (Колорадо Эвеланш), 23:30 (Вратарь)Вратари: Варламов (56:43 — 57:07) — РиннеШтраф: 18 — 20Броски: 36 (13+12+11) — 27 (7+11+9)

В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает восьмое место (52 очка), а «Нэшвилл» — четвертое (62 очка).

«Колорадо» — «Нэшвилл» 1:4

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 4:3

«Сент-Луис Блюз» на выезде потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1).

По два очка в составе победителей набрали Тайлер Тоффоли (1+1) и Брендан Лайпсик (0+2). По разу отличились Дрю Даути, Анже Копитар и Пол Ладю.

У гостей голы на свой счет записали Маккензи Макикерн, Оскар Сундквист и Райан О’Райлли.

В активе Ивана Барбашева две результативные передачи, на счету Владимира Тарасенко голевой пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) Голы: Макичерн — 1 (Данн, Барбашев), 10:31 — 0:1. Сундквист — 9 (Барбашев, Пьетранджело), 18:49 — 0:2. Тоффоли — 8 (Лейпсик), 19:04 — 1:2. Даути — 5 (бол., Копитар, Картер), 27:15 — 2:2. Копитар — 14 (Браун, Маззин), 38:16 — 3:2. О`Райлли — 18 (бол., Тарасенко, Пьетранджело), 46:00 — 3:3. Ладу — 2 (Лейпсик, Тоффоли), 49:53 — 4:3Вратари: Куик — Биннингтон (57:57)Штраф: 4 — 10Броски: 29 (14+9+6) — 36 (13+14+9)

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 14-е место (44 очка), а «Сент-Луис» — 13-е (47 очков).

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 4:3

«Вегас» — «Миннесота» 2:4

«Миннесота Уайлд» на выезде одержала волевую победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Два очка набрал форвард «Уайлд» Эрик Стаал (1+1), по шайбе забросили Маркус Фолиньо, Чарли Койл и Микко Койву.

В составе «Найтс» точные броски нанесли Алекс Так и Макс Пасиоретти. Две результативные передачи сделал Колин Миллер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Миннесота» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Голы: Так — 16 (бол., Маршессо, Миллер), 3:37 — 1:0. Фолиньо — 4 (Эрикссон Эк, Силер), 29:09 — 1:1. Стаал — 15 (Гринуэй, Сутер), 30:22 — 1:2. Пачоретти — 14 (Штястны, Миллер), 32:36 — 2:2. Койл — 8 (Сперджен, Стаал), 54:29 — 2:3. Койву — 7 (п.в., Паризе), 59:47 — 2:4Вратари: Флери (58:37 — 59:47) — ДубникШтраф: 4 — 10Броски: 32 (5+19+8) — 22 (6+8+8)

«Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (62 очка), а «Миннесота» — шестое (53 очка).

«Вегас» — «Миннесота» 2:4

«Флорида» — «Сан-Хосе» 6:2

«Флорида Пантерз» на домашнем льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:2 (1:0, 1:2, 4:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Аарон Экблад, Майк Мэтисон, Кейт Яндл, Винсент Трочек, Фрэнк Ватрано и Ник Бьюгстад.

У гостей отличились Логан Кутюр и Тимо Майер.

На счету российского форварда «Пантерз» Евгения Дадонова две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Сан-Хосе» — 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) Голы: Экблад — 10 (Барков, Ватрано), 17:21 — 1:0. Кутюр — 18 (Бернс, Майер), 24:21 — 1:1. Матесон — 4 (Дадонов, Ватрано), 26:07 — 2:1. Майер — 19 (Торнтон, Павелски), 33:20 — 2:2. Яндл — 7 (бол., Юбердо, Барков), 42:27 — 3:2. Трочек — 5 (бол., Ватрано), 42:36 — 4:2. Ватрано — 16 (Дадонов, Барков), 47:22 — 5:2. Бьюгстад — 5 (бол., Гаврилюк, Сивиур), 59:22 — 6:2Вратари: Луонго — Джонс (Делл, 47:22)Штраф: 11 — 25Броски: 30 (6+7+17) — 29 (7+14+8)

«Флорида» — «Сан-Хосе» 6:2

«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (48 очков). «Сан-Хосе» идет третьим на Западе (63 очка). 0