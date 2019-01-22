«Автомобилист» победил на своем льду «Трактор»

«Автомобилист»
«Трактор»
В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами Найджел Доус (17-я минута), Франсис Паре (23) и Алексей Василевский (33).
Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 22 броска и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.
«Автомобилист», набрав 81 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 51 балл, занимает восьмую строчку на «Востоке».
В следующем матче «Автомобилист» в гостях встретится с «Нефтехимиком», а «Трактор» на выезде сыграет против «Металлурга».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Доус — 24 (Мамкин, Да Коста), 16:14 — 1:0. Паре — 16 (Доус, Секстон), 22:18 — 2:0. Василевский — 5 (бол., Доус, Да Коста), 32:18 — 3:0Вратари: Коварж — ДемченкоБроски: 26 (6+11+9) — 22 (4+9+9)Штраф: 4 — 4