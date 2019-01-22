«Автомобилист» победил на своем льду «Трактор»

Екатеринбургскийодержал победу над(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами Найджел Доус (17-я минута), Франсис Паре (23) и Алексей Василевский (33).

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 22 броска и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.

«Автомобилист», набрав 81 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 51 балл, занимает восьмую строчку на «Востоке».

В следующем матче «Автомобилист» в гостях встретится с «Нефтехимиком», а «Трактор» на выезде сыграет против «Металлурга».