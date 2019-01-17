«Магнитка» на выезде переиграла рижское «Динамо»

«Металлург» Мг
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За победителей встречи голами отметились Михал Булирж (42-я минута) и Евгений Тимкин (59).
«Металлург» с 70 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на девятой строчке на Западе, имея в активе 48 очков.
В следующе матче «Магнитка» 22 января примет «Барыс», а рижане в тот же день сыграют со «Слованом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Булирж — 7 (Верещагин, Любимов), 42:30 — 0:1. Тимкин — 6 (п.в., Любимов, Неколенко), 59:03 — 0:2Вратари: Гудлевскис (58:22 — 59:03) — ЗагидулинБроски: 28 (12+7+9) — 17 (5+5+7)Штраф: 4 — 10