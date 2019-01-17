«Магнитка» на выезде переиграла рижское «Динамо»

Рижскоена домашнем льду уступило магнитогорскому(0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей встречи голами отметились Михал Булирж (42-я минута) и Евгений Тимкин (59).

«Металлург» с 70 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на девятой строчке на Западе, имея в активе 48 очков.

В следующе матче «Магнитка» 22 января примет «Барыс», а рижане в тот же день сыграют со «Слованом».