«Локомотив» всухую переиграл «Амур»

одержал выездную победу надв регулярном чемпионате КХЛ — 2:0.

В составе победителей отличились Брэндон Козун и Григорий Денисенко.

20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов в восьмой раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.

«Локомотив» набрал 67 очков и поднялся на третье место на Западе. «Амур» (32 очка) — двенадцатый на Востоке.