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    «Локомотив» всухую переиграл «Амур»

    КХЛ Локомотив Амур
    «Локомотив» одержал выездную победу над «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:0.

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»
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    В составе победителей отличились Брэндон Козун и Григорий Денисенко.

    20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов в восьмой раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.

    «Локомотив» набрал 67 очков и поднялся на третье место на Западе. «Амур» (32 очка) — двенадцатый на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Козун — 14, 15:45 — 0:1. Денисенко — 4 (бол.), 33:53 — 0:2Вратари: Лангхамер — КоноваловШтраф: 12 — 10Броски: 26 (6+12+8) — 32 (11+10+11)
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