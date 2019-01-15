«Локомотив» всухую переиграл «Амур»

Игроки «Локомотива»
ХК «Локомотив»
В составе победителей отличились Брэндон Козун и Григорий Денисенко.
20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов в восьмой раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.
«Локомотив» набрал 67 очков и поднялся на третье место на Западе. «Амур» (32 очка) — двенадцатый на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Козун — 14, 15:45 — 0:1. Денисенко — 4 (бол.), 33:53 — 0:2Вратари: Лангхамер — КоноваловШтраф: 12 — 10Броски: 26 (6+12+8) — 32 (11+10+11)