«Салават Юлаев» в овертайме дожал рижское «Динамо»

«Салават Юлаев»
«Салават Юлаев»
За победителей отличились Линус Умарк (9-я минута) и Владимир Ткачев (12). В овертаме победный бросок на свой счет записал Антон Бурдасов (62).
За рижский клуб шайбы забросили Лаурис Дарзиньш (16) и Мартиньш Дзиеркалс (17).
«Салават Юлаев», набрав 58 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» занимает девятое место на «Западе» — 46 очков.
В следующем матче «Динамо» дома сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на своем льду встретится с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига) — 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Умарк — 7 (Кемппайнен, Панин), 8:27 — 1:0. Ткачев — 4 (Хохряков, Бурдасов), 11:05 — 2:0. Дарзиньш — 12 (Педан, Мейя), 15:47 — 2:1. Дзиеркалс — 3 (Гиллис), 16:04 — 2:2. Бурдасов — 17 (Ларсен, Ткачев), 61:55 — 3:2Вратари: Метсола — БиляловБроски: 31 (9+12+8+2) — 19 (11+3+4+1)Штраф: 4 — 8