«Салават Юлаев» в овертайме дожал рижское «Динамо»

Уфимскийодержал домашнюю победу в овертайме над рижским(3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Линус Умарк (9-я минута) и Владимир Ткачев (12). В овертаме победный бросок на свой счет записал Антон Бурдасов (62).

За рижский клуб шайбы забросили Лаурис Дарзиньш (16) и Мартиньш Дзиеркалс (17).

«Салават Юлаев», набрав 58 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» занимает девятое место на «Западе» — 46 очков.

В следующем матче «Динамо» дома сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на своем льду встретится с «Сочи».