«Барыс» дома победил «Амур»

«Барыс»
«Амур»
В составе победителей шайбы забросили Брэндон Боченски (19-я минута), Патрис Кормье (29), Егор Петухов (51) и Дастин Бойд (58).
За хабаровчан отличились Томаш Зогорна (20) и Кирилл Рассказов (49).
«Барыс», набрав 65 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», имея в активе 31 балл, располагается на 12-м месте.
В следующем матче «Барыс» дома примет «Куньлунь», а «Амур» в гостях сыграет против «Адмирала».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Боченски — 10 (бол., Фраттин, Даллмэн), 18:45 — 1:0. Зогорна — 9 (Рассказов, Атюшов), 19:59 — 1:1. Кормье — 17 (бол., Валк, Старченко), 28:50 — 2:1. Рассказов — 5 (Зогорна, Швиденко), 48:22 — 2:2. Петухов — 1 (Даллмэн), 50:40 — 3:2. Бойд — 5 (бол., Фраттин, Боченски), 58:51 — 4:2Вратари: Карлссон — АликинБроски: 47 (11+21+15) — 24 (8+7+9)Штраф: 8 — 12